自由廣場》若先用「改名」取代「正名」呢？

◎ 曾明泉

自由廣場昨刊〈期待成泡影了嗎？〉談種種正名問題，表達對民進黨中央執政、國會過半，未能重視處理的感慨失望之情，相信很多人都有愛深責切的同感。

文中也寫到「期待著台灣的郵政也不再奉『中華』之名。早在劉銘傳創辦的郵政就叫「台灣郵政」，阿扁總統曾經正名過，又被馬英九改回去。」我想這種造成經費浪費的副作用，與認同更加錯亂，人民無所適從的後遺症，值得我們深入思考。

如果，一直在「中」、「台」等已經「渲染成」對立性字眼中改來改去，依目前民調顯示，難保有一天中國國民黨不會回頭執政，又要改回去，那是否又創造了一個國際級冷笑話。

不妨做些另類思考吧！如將「中華航空」改為「自由航空」；「中華郵政」改為「飛鴿郵政」；「中國石油」改為「佳油」等等，以中立性的企業經營卓越內涵命名，以求減免社會對立、族群衝突，節省經費，這是「不滿意但可接受」的緩和策略，相信只要名字位移，就能產生正向凝聚作用，有利台灣社會的永續經營。

其實，正名或改名的問題，「解題」比「解答」更重要。何妨把「正名或改名」活動，當作全民覺醒當家作主的思想教育學程。由相關單位擬定辦法，利用開放性的網路，公開徵求國營公司、學校、道路、建築物等等新名字，進行受影響人網路投票，重要的則交由公民投票解決。這樣的歷程，雖然耗時較久，卻能避免菁英決策、族群對立，達成公民教育活動的推升效果。

目前國際形勢險惡，已然動盪不安的台灣，是否等待政治局勢大勢底定後，再來個一勞永逸的處理呢？

（作者為哲學書鴨館館主，台南市民）