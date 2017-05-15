自由廣場》終結不適任教師 教育部要硬起來

◎ 蔡志鏗

「狼師」問題沸沸揚揚之際，全國校長協會、全國家長團體聯盟、台灣家長教育聯盟、中華民國各級學校家長協會等，聯袂提醒教育部：學校不適任教師的問題，比補習班狼師問題更嚴重，教育部更應主動積極處理。筆者有過多次處理不適任教師的經驗，對於校長和家長團體的呼籲，心有戚戚焉。

師師相護，是目前處理不適任教師最受外界詬病的地方。因為學校教評會組織辦法規定，未兼行政的純教師必須超過教評會委員的半數以上，未兼行政工作的純老師對於不適任老師的危害通常沒有直接的感受，加上同事間的情誼，因此難以秉公處理。修改教評會組織辦法，規定未兼行政的教師委員不得超過半數，是處理不適任教師最重要的第一步，教師身分的委員不過半，師師相護的情況才有可能打破。

再者，目前學校處理不適任教師要經過覺察期、輔導期和評議期，而且教評會通過後，還要呈報教育局和教育部核定，整個時程至少要一年以上，倘若當事者申訴、再申訴、訴願、行政訴訟或民事訴訟等，可能必須拖上六至十年之久。筆者建議：提升不適任教師的處理層級，市屬學校報請市教育局處理，部屬學校報請教育部處理，流程縮短，效率加速。

國外的教師組織都是二級制，只有台灣是三級制，學校設教師會和教評會，審議不適任教師弊多於利，不如趁勢做一改變，學校當公親不當事主，提供資料，當證人，不當裁判，對不適任教師的處理反而有利無弊，值得主管機關參考。

最後建議修改教師法，將教師專業評鑑納入其中，理由有三：教學屬半專業工作，當然要接受專業評鑑；教師有領績效獎金，沒理由拒絕專業評鑑；定期專業評鑑，可以及早發現並處理有問題的老師。

過去曾有立法委員質詢時推估，國內學校約佔有一成的不適任教師；美國有關不適任教師的處理研究報告，也曾出現「讓不適任教師去加油站工作都不應該」的評語。筆者以教育老兵的身分，呼籲教育部早日硬起來，向不適任教師宣戰，以確保學生的受教權和家長的教育選擇權！

（作者為退休教育人員，台北市民）