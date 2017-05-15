自由廣場》看看馬克宏 想想林百里 談談郭台銘

◎ 鄧敏宏

廣達董事長林百里幾句「管國家和管企業是兩回事」、「企業裡不能民主，大家只能目標一致」，以及「公司以獲利為目的，國家以追求每個人的幸福為目的，題材不同」，著實讓等待果陀的社會大眾再想想，台灣得來不易，傲視亞洲的民主果實，到底需要怎樣的國家領導人，才能維繫民主思想與法治社會，追求發展兼具人文精神。

林董也評論了法國剛當選的卅九歲總統，認為這是法國思想成熟，公民意識進步的表現。成熟的公民來自於深刻的國民教育，法國高中的哲學課程，在討論著「人民是否該為他的歷史負責」、「沒有國家我們會更自由嗎？」的問題時，台灣高中生卻汲汲營營穿梭在補習班，耗費大好青春，只為了追求一、兩級分，困在冷氣房，還冒著可能遭遇狼師的風險。你說，我們如何培養出真正思考社會公益，不為民粹左右的成熟公民？

最後，林董評論了一例一休政策，在過去沒有一例一休，反而彈性。一例一休修成如此，就是因為政府想勞方、資方兩邊討好，最後卻兩面不是人，沒有核心價值理念的政府，就失去了溝通的籌碼，只能隨著政商集團的利益擺佈。

看看馬克宏，想想林百里，惦念房思琪，還有被一例一休搞得無所適從的無名勞動英雄，再回頭瞥見撒麵粉、敲鑼打鼓的立委諸公們，何苦花公帑、砸大錢養這幫人，叫馬戲團、北管團來就好了呀，效果更足、聲勢更大，起碼好看又好聽。或許下一輪的國家領導人根本還不在現有的檯面選項上，說不定整個砍掉重練才是救國正道。

（作者為宜蘭社區大學「九一八演社」社團講師）

郭董證明國民黨果然沒人

◎ 陳文卿

企業家可以將企業帶領很好，但卻不見得是好的國家領導人，所以廣達林百里說他不看好郭台銘是個好總統，這句話很有道理。

多年前，奇美董事長許文龍曾自豪說如果讓他來當總統，會發揮經營效率將國家治理得很好，卻被打槍：企業可以資遣不稱職的員工，可是國家不能開除人民，勞工失業除了要發救濟金，後續的安養照顧，以及避免失業所造成的社會問題，還是要處理。

國民黨看到商人川普可以當選美國總統，就想到要推「非國民黨員」郭台銘來參選總統。姑且不論郭董是否選得上，或是否合適當總統，但一個號稱人才濟濟的百年政黨，總統候選人卻要從外面找，這不是混假的嗎？

（作者為環保顧問，新竹市民）