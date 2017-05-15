自由共和國》李禮仲／從投資台灣談政府公信力

（記者廖振輝攝）

李禮仲／國立台北商業大學副教授

近幾年每一年都會聽聞有人在探討「台灣景氣的春燕」，從而可以想見國人對於景氣復甦的殷切期待。以實際的狀況而言，雖然台灣近幾年的經濟成長率大致還能維持正向，但不爭的是，近年來每一年的表現均僅是微幅的成長，這也讓多數國人對官方的經濟成長數據揭示呈現無感的狀態。

自去年五月二十日蔡英文總統就任以來，舉著改革、公平、正義的大旗積極要兌現選前承諾，特別是在勞工法令、年金制度、司法革新等一片以除弊改革為主軸的政策聲浪中，鮮少聽聞到利於產經發展興利的重大宣示或具體政策。好不容易終於在日前看到行政院推出八年八八○○億的「前瞻基礎建設計畫」，而蔡總統也在參加美僑商會謝年飯活動時公開表示「如果美商要擴大對台灣投資，現在是最佳時機」。蔡總統與行政院為促進台灣經濟發展所做出的宣示及具體推出政策著實令人振奮！

評量一個國家的經濟成長數據時，會將民間消費、企業投資、政府支出、出口淨額等列入試算，故以經濟成長率的組成因子觀看蔡總統的美商投資台灣說及行政院擴大公共支出政策，國人應該要肯定蔡總統與行政院對促進台灣的經濟成長的努力。但不可諱言的，國人真正要的是有感的經濟成長，藉由有感的經濟成長方能帶給國人幸福感與對未來的信心；然以現況觀之，經過蔡政府團隊近一年的執政努力，政府是否已做好該做的事情，讓民間已具投資台灣的信心，這是值得探討的議題。

過去幾年國內民間投資意願急劇下滑，外人直接投資也大幅退縮， 特別是根據最近一次（2015年）瑞士洛桑管理學院報告顯示，台灣經濟表現最差的五個項目中，有三個都和吸引外資能力有關，其中外資流入金額占國家經濟規模的比率，在受調查的六十一個國家中，台灣排名五十六，是倒數第五名；另根據聯合國世界投資報告公布，二○一五年全球外人直接投資金額達一．七六兆美元，較前一年度大增三十八％，但台灣二○一五年外人直接投資金額僅為二十四億美元，年減率達十四．九％，明顯遜於香港、新加坡、南韓等鄰近國家；在比較基期偏低的條件下，其實蔡總統要拚國人有感的經濟成長並不太難。

蔡總統要活絡台灣的經濟，當務之急除營造有利的政府效能外，重塑政府的公信力亦是刻不容緩的事情。多年來台灣社會由於藍綠政黨惡鬥不斷，常因政治理念或意識形態而為反對而反對，並造成許多與改善投資環境相關的法案增修延宕，部分經濟政策搖擺不定，甚至發生如馬政府時代的財政部爭奪台新金控對彰銀合法經營權的案件，種種政治盤算凌駕於政府公信力的作為，造成政府信譽的重大傷害，也因此讓國內、外資投資人的投資意願一蹶不振，長期陷於低落狀態。蔡總統務必了解政府公信力是市場經濟秩序最重要的礎石，也是重振民間投資最重要的前提。

蔡政府必須知道許多國家即使經歷了和平或武力的政權改變，新政府對於前政權與民間的合約皆會依約履行。以世界強國美國為例，美國建國初期即面臨償還對英戰爭公債的巨大財務壓力，當時部分聲浪主張不要按票面償還公債，除了藉以減輕財務支出外，也避免戰後以低額大量收購債券的投機商人從中謀利，但時任財政部長的漢密爾頓因深知「確立公共信用」事關重大，認為政府誠信和尊重契約的法治精神，對國家發展有長遠的影響，一七九○年漢密爾頓在國會中提出「公共信用報告（First Report on the Public Credit）」說明償債計畫，主張美國政府應依照票面價值足額償付所有公債，以作為建立政府信用的基礎，最終得到國會支持並通過法案，不僅增強了美國政府的信用，更為日後各國政府建立公共信用的典範。

此外，又如南非從白人少數政府轉換為黑人政府時，新政府對白人主政時推出的經濟政策承諾也是維持不動；而伊朗柯梅尼從美國支持的沙爾手上奪得政權時，回教基本教義派新政府對民間的商業合約也是尊重履行。

相較於國際間的案例，一直標榜自由民主的台灣，又是如何維繫政府的公信力呢？很清楚的，台灣近幾年從中央到地方政府，因民粹式的政治操作衍生與民間的契約爭議案時有所聞，這讓國人對政府公信力逐漸失去信心，幾個引起關注的爭議個案如高鐵、彰銀、101大樓、大巨蛋等，即因政府違背契約信賴原則，導致政府公共信用受到質疑，也造成國人對政府所推投資案興趣缺缺。

以彰銀案為例，執政的民進黨政府在九十四年七月二十一日為彰銀引進策略性投資人所出具的公函清楚寫著「財政部持股未出售前，如得標人仍為最大股東者，財政部將不改變由最大股東主導彰銀經營權之政策」，當年該項重要政策正是現任行政院長林 全在擔任財政部長時所推動。監察院在進行彰銀案爭議的調查時，林全於監察院的調查報告中清楚表示「財政部九十四年七月二十一日函之含意，確為承諾由得標人取得經營權，該函關於未來的定義顯然不限於彰銀九十四年的改選，係屬持續性的承諾」。

上述不論是政府出具的公函或是林全在監察院的證詞是如此明確，特別是民進黨重新執政後，林全身為全國最高行政首長，理應對於自己過去決定的政策回歸初衷，對於國民黨不當的行政行為予以導正，順勢依約履行以彰顯政府維護公信力的決心，也藉以穩定內、外資對投資台灣的信心；此絕非是解決個案，而是解決投資人投資信心不足的必要舉措。

相信對多數國人而言仍是對蔡英文政府抱持高度期待。如蔡總統信誓旦旦的告訴外資台灣政府已準備好，並願意和他們合作，若政府能夠具體有效的政策引導，營造台灣再一次的經濟榮景必是國人所樂見，然在此之前，重塑流失中的政府公信力顯是必要的關鍵步驟，藉此當可重拾內、外資投資人對政府的信心，共謀振興台灣永續的經濟動能與發展。