自由共和國》姜皇池／WHA大門又開了

圖：美聯社

姜皇池／台大法律學院教授

以中國外交部門的能力與高度，有關今年臺灣參與「世界衛生大會」（ＷＨＡ）問題，個人以為應會在凌遲臺灣到最後一刻後，仍「心胸寬大」地讓「世界衛生組織」（ＷＨＯ）秘書處仍將觀察員邀請函寄給臺灣，除再於文件中更明確化臺灣是中國一部分外，並高調宣示：雖然民進黨當局不接受「九二共識，一中原則」，但顧及「臺灣同胞」之健康福祉與世界防疫利益，仍同意在「一中原則」下，容許「中國臺灣當局」派遣觀察員參與世界衛生大會，讓政府吞吐皆難，所幸並非如是。

回顧臺灣參與ＷＨＯ歷程：當一九九七年發動之際，任何有外交專業知識的人員都會婉轉地告知倡與者，勢單力孤，無庸作無謂嘗試。無庸諱言，一開始友邦對臺灣的遊說，縱非愛理不理，最多僅是來個外交辭令，不溫不火；慢慢地，部分友邦願意跟臺灣遊說人士說說談談，聆聽「訴苦」；接著又有友邦開始認為完全排除臺灣於ＷＨＯ之外是不對的，然後越來越多友邦在ＷＨＡ會議中正式發言支持臺灣參與，二○○八年此種支持達到高峰，除我邦交國外，美日歐盟等西方文明先進國家都公開支持臺灣。

然同一年度，當時馬政府，不知是外交判斷錯誤？抑或為落實「相公厚我、厚我」的對中政策？抑或兩者皆是？竟派人前往日內瓦與中國達成共識，將臺灣參與ＷＨＡ置入中國所設定的「一中原則」參與模式中，並接受臺灣參與由中國決定的安排，「倒持太阿，授中國以柄」！？無故怪乎今年在中國指責臺灣不承認九二共識，因此不可參加世界衛生大會後，世衛組織秘書處會說：因為今年兩岸間沒有共識，因此無法發給臺灣邀請函！

事實上，就圍堵臺灣的國際組織參與，中國政策，鐵桿一支，但臺灣並未全然任由中國宰割。中國雖然是非常強大，且日益強大，但並未強大到全世界都必須聽從中國；臺灣相對弱小，且日益弱小，但並未弱小到僅能接受中國的安排而毫無反抗能力，因此在諸多國際組織，比如世界貿易組織或區域性漁業管理組織，中國都反對臺灣參加，但臺灣不僅僅是觀察員，甚至是會員，中國仍無法排除臺灣獨立參與空間。不論中國如何不滿，中國無法要求該等組織不發邀請函給臺灣，理由非常簡單：該等組織的參與都不是經過中國首肯始得參加，台灣是以個別獨立的身分參與該等組織。

至於ＷＨＡ之參與，則是基於馬政府與中國的共識，臺灣並無外交空間，僅有在中國同意下的「參與」，參與須得中國首肯，此種安排是當時馬政府同意的，且既同意由中國責成相關秘書處給臺灣邀請函，決定權在中國，因此須「舉臺灣之物力，結中國之歡心」，否則中國可隨時「終止」或「中止」臺灣的參與。因此新政府對ＷＨＡ參與問題，應是要如何擺脫中國的控制模式，蓋唯有如此，始能在中國對臺灣不滿之際，仍可「馬照跑，舞照跳」。

若今年ＷＨＯ秘書處不發函邀請，則在短暫震驚與憤怒後，吾人要恭喜臺灣人民，蓋ＷＨＯ的參與，最好是「打掉重練」，「物方生方死，方死方生」，強大中國是在外交上犯下錯誤，拒絕現狀，不僅讓臺灣可從馬政府與中國所設定框架中逃脫，中國所揚言是因政治理由杯葛臺灣參與，亦讓臺灣有機會重回道德制高點。

參與ＷＨＡ的大門似又重新打開，中國當然照舊擋在門口，接著是全體國人的決心與努力了。