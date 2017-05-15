自由談》蟲窩、蟻穴，腐蝕台灣！

中國對台一向有所謂兩手策略，一手和平統戰、一手軍武壓迫；近年來，除了打壓的鐵板，更觀察到中國對台灣祭出新的「陰招」，就是在台灣內部豢養蛀蟲、蟻類大軍，無時無刻不在蛀穿啃咬、分泌酸液毒汁，腐蝕台灣的根基。

中國豢養的蛀蟲、蟻類，在國民黨馬英九政權執政八年，由於政策親中，對紅色親中蛀蟲、蟻類的活動放任縱容，使它們得以猖獗壯大，簡直蛀蟲成窩、蟻類成穴，或明或暗分布在台灣各角落。

最近破獲的幾件軍中或退役將校等共諜案，案子都起源於馬政府執政時，腐蝕台灣的國安，對軍方戰力、民心士氣打擊甚大，各方都認為，那只是蛀蟲及蟻類為禍台灣的冰山一角，未爆黑數不知道有多少。

政權輪替後，不少或明或暗的親中紅色蛀蟲、蟻類一族，藉民主反民主、逼迫台灣向中國低頭，以執行中國先弱化、再併吞台灣的意旨，它們利用各種街頭陳抗活動，擴大事端，煽動群眾，張大民怨，製造政府與人民對立。

它們更極盡腐蝕政府施政能力，反對及否定蔡政府所有施政，目的就是拖垮台灣，讓蔡政府改革無能（如反對年金等各項改革）、建設無成（如反對台灣前瞻基建等），民調低盪，對中國重壓進逼，就不易採強硬對策，讓中國得寸進尺、長驅直入。

中國對台灣的軍事及外交壓迫，一直就是鐵板一塊，從其蠻橫阻擋台灣參與ＷＨＡ，以及中國戰機、戰艦在台海四周繞行示威就可看出，不必再論述。

中國對台軍事外交重壓的鐵板雖沉重，但壓不扁台灣，最可憂的是台灣內部親中勢力結黨結派，蛀蟲成窩、白蟻成穴，時時啃咬、腐蝕台灣，若不能掃穴除窩，滅蛀蟲、清蟻類，台灣恐將淪亡於不知不覺之間！（胡文輝）