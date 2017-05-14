自由廣場》瓊瑤困境可以避免

◎ 施明雄

二○○五年，岳父病重住院不到三個禮拜就逝世了，失去老伴的岳母，一年後也被醫院留院洗腎了。

那時，我和內人每年都要抽空從多倫多回台灣探視岳母，剛住院時，她還常吵著要退院回家，但主治醫師不准；結果第二年回去時，她老人家氣切又插鼻管，小舅子白天去醫院照料，晚上請通宵的看護，但岳母後背屁股依然生疹瘡。她清醒時僅會瞪眼看著我們，嘴巴嚅動想說什麼，可是將耳朵靠近她，一句也聽不清楚，看她想伸手拔臉上的管子，但連舉手的力量都沒有；那天開車載我們的是大姊，她就住在橋頭娘家附近，回家路上，內人坦白地向大姊說，「媽媽看樣子很痛苦」，也說弟弟夫妻兩人有三妹和三胞胎要照顧，又要每天來醫院顧老母，母親那痛苦的模樣真令人難過。聰明的大姊即刻回答，大家都知道老媽沒救了，只是無人敢說出口。後來又拖了四個多月，醫師下了病危的命令，拔除一切維生的塑管，運回家中仙逝。

作家瓊瑤痛苦的掙扎，讓我想起岳母和小舅子的遭遇，事後小舅子也坦白對我們說，「那將近兩年照顧母親的時日真難過，身為獨子，面對幾位大姊，我怎能說出要拔管的事？」

規勸現代人要白紙黑字寫下：病危時不要氣切、不要插管！

（作者為政治受難者）