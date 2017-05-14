自由廣場》大家可以這樣守護房思琪

◎ 許夙君

做為婦幼保護工作的網絡成員，對於作家奕含事件提出以下呼籲：

一、被害當事人方面：刑法明訂「妨害性自主罪章」，其立法意旨在於任何人（包含配偶）違反您的性自主意願而侵犯您的身體，即構成「犯罪」，對方就是「犯罪加害人」（不論其身分或關係為何），而犯罪被害人的您並沒有做錯任何事，因此，或許您難免恐懼、憤怒，但千萬不必有羞愧、自責之心理。

性侵害是法律事件，因此，證據很重要，有事實、沒證據，則法律權益與公平正義終難彰顯。在遭受侵害的過程，您要盡可能地存證，身上、手邊可用工具要善用，例如手機錄音、錄影等。

事發後第一時間，應速至醫院進行驗傷採證，各大醫院皆有訓練有素的醫療團隊（醫師、護理師、社工師、心理師等），會為您提供專業完整的服務與守護。醫院的證物保存、診斷證明是後續法律程序與實現公平正義最重要有力的關鍵，而且，在遭受性侵害之後，您的身心皆需適當治療，第一時間讓醫療團隊啟動照護，有助您的身心復元。

二、社政體系方面：奕含事件讓國人深刻省思，對於性侵被害人，全民皆應建立接納、包容、疼惜與溫柔守護的社會文化，而民眾觀念與社會文化的倡導型塑，正是政府主管機關的義務及職責。「性侵害犯罪防治法」第一條立法意旨開宗明義即謂：「為防治性侵害犯罪及保護被害人權益。」可見，主管機關應「既防且治」。各縣市政府社會局為因應性侵、家暴、兒少保護業務，皆已設置專責單位「家防中心」，同法第六條第七款明訂「應推展性侵害防治教育、訓練及宣導」之職責，社會局家防中心的作為，不宜僅在受理通報案件之補破網，而應致力於宣導民眾對性侵害的法律認知、求助管道、正向態度與守護文化等，以收預防勝於治療之效。（作者為國立成功大學醫學院附設醫院社工部主任）