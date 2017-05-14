自由廣場》台灣文化夜市令人憂

◎ 林芬郁

「二○一七年全國文化會議暨分區論壇」於三月二十五日至九月三日，共在全台舉行十四場論壇，文化部提出文化公民、審議思維、公共參與、多樣平權、協力治理五大方針。五月六日宜蘭場次上，文化部長鄭麗君說台灣缺乏文化視野、文化教育與文化政策等，並提出許多建言，只是立意良好，但地方基層文化行政人員是否跟得上文化部的思維呢？果不其然，五月十日，彰化縣「有形文化資產審議委員會」排定兩小時四十分鐘內審議三十個文資個案，這樣草率、粗糙的審議方式，馬上粉碎了鄭部長想要翻轉台灣缺乏文化思維的困境。

台灣的文化到底出了什麼問題？讓我們回顧一下，每當文資慘案發生時，只見少數文化恐怖份子出來與政府部門官僚對抗，而民眾往往是冷漠與缺席。又，很多人喜歡到經過包裝、商業化的「懷舊」餐廳或「文創」商場，但遇到自身周圍具文化資產價值的建物被拆除時，卻毫無知覺。追根究柢，原因是學校未傳授相關知識，所以民眾普遍沒有文化資產概念，自然參與度低，「新北投車站」的文資慘案就是最好的明證。

在大英博物館，我看到小學生認真地在紙上畫出自己最喜歡的展覽物，在美國的美術館裡，小朋友安靜地坐在地板上聆聽解說；反觀台灣，學生一進入博物館，就是忙著找「學習單」上的答案，對於展出內容毫不在意。於此建議老師們，不要只重視知識的灌輸，讓學生們放下「學習單」，用心、用眼去感受藝術、文化的美，學生自能進而領略生活周遭美好的歷史文化。

目前台灣的文化只有「文創夜市」等級，我們倡議的並非曲高和寡的文化，而是扎根於在地、雅俗共賞的庶民文化。今，台灣的文化環境已病入膏肓，到達須馬上推進急診室急救的程度了，建議政府立即將文化資產保存概念納入學校教育課程中往下扎根，加上民間的社會教育雙管齊力推廣，逐步喚起居民的熱情，讓保護文化資產的概念成為「文化的ＤＮＡ」，深植於生活中，成為在地居民「文化認同」的凝聚力。唯有國民的文化覺醒、鄉土的認同感，與來自「自發性」的內力保存，才是文化資產永續保存的真實動力來源。

（作者為國立台灣師範大學地理學系博士候選人 ）