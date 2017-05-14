自由廣場》醫療外交的核心價值

◎ 劉競明

台灣之所以會對世界衛生大會（ＷＨＡ）這麼熱中，根本不是什麼人民健康與疾病防治，而是想從參加ＷＨＡ中，取得「台灣是主權獨立國家」的入場券？從筆者高中時代台灣政府退出聯合國開始，我們尋求此種模式參加國際社會的努力不遺餘力；從衛福部國合組每年經辦的國際醫療合作計畫，每個醫院赴外國或非洲、中國，東協國家的醫療協作團隊義診及國際醫療服務，或接受國際派台的醫療人員訓練計畫等，都是援用此等模式；然而，唯一的問題是：「缺少政治內涵的涵蓋？」因此，花了錢似乎也得不到相對應的報償。

援用「非政府組織的非營利團體」（ＮＧＯ）模式積極參加國際社會，成為我們官方一貫的思維與作業方式。前幾年國民黨執政與對岸在「主權爭議下」取得妥協，用「中華台北」的名義，可以在國際場合發聲。然而，今日由於執政黨反對「一中與九二共識」，遭受中共無情打壓，縱論美國與澳大利亞代表等力挺及協助，仍屬無效！今後這種情況可能會一再上演，未來三年難道還是在ＷＨＡ邀請函拿不拿得到打轉嗎？有無更具體可行的策略呢？

此次我方人員也已抵達日內瓦，但光在會場外旁聽或開國際記者會，又能有多少效果！將來世界衛生組織關於新興傳染病之國際通報及最新訊息與研究資源協助等，才是參加世界衛生大會的積極意義；我們能否化整為零，或用個人方式、或以研究學者身分加入世界衛生組織及大會的資源分享？抑或在另外場合跟對岸在第三者協同談判之下，取得台灣能完整使用及運用ＷＨＯ資源的空間？

筆者個人過去十多來，以個人身分參與上述活動，做為國際醫療外交的尖兵，宣揚台灣健康保險成就的論文展示；與國際衛生精英的論壇研討等獲益良多，雖未身居要職也一樣「醫療外交」！台灣不能永遠靠在別人卵翼之下存活，猶如主治醫師不能永遠依附在某一特定醫學中心工作一樣。自己要先能夠站起來，做好充分的準備，然後才能走得出去。醫療外交應該如滴水穿石，平常的努力與付出才能讓別人看見，當自己有能力、並對國際社會有一定貢獻時，何愁對方不再邀請我國參加ＷＨＡ？ （作者為醫師）