自由廣場》小英還不反駁？

◎ 沈建德

二○○七年七月二十七日在美國加州矽谷，聯合國秘書長潘基文回答台灣記者問及「為何在七月二十三日拒絕台灣入聯申請」時說道，因聯合國大會第二七五八號決議承認中華人民共和國是中國唯一的合法代表，而台灣是中國的一部分。這和今天中國及世衛拒絕台灣參與ＷＨＡ的說法完全一致。當時扁呂抗議並提醒美國，同年八月，美訓令其駐聯合國大使Khalilzad問潘基文，第二七五八號決議根本沒有這個內容。潘認錯、道歉，保證聯合國不再用這些字眼。

據維基解密，就此事，美國另給聯合國一份書面，日加澳紐也有行動，日本更得到聯合國法制局副局長承諾，不再使用「台灣是中國一部分」的措辭。

世衛是聯合國的附屬機構，一九七一年的第二七五八號決議，是立即趕出蔣介石在聯合國及所屬機構內非法佔據的席位，次年世衛就根據這個決議作成自己的二十五．一決議，只是趕出蔣介石代表，現在連台灣也捲進去，根本沒道理。二○○七年，聯合國秘書長及法制局副局長既已承諾不再使用「台灣是中國一部分」，現在我們不能再眼睜睜地看中國用國內事務消遣台灣，阻撓參與世衛，危害台灣人健康。

（作者為前中興大學企管系副教授）