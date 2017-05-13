自由廣場》廠商拚經濟 垃圾無處去

◎ 張國輝

《自由時報》中部版頭條新聞是「台中市文山焚化爐八月起拒廢橡、塑膠進入」，標題很受矚目，由於首當其衝的是鄰近的產業重鎮台中工業區，光是台中工業區就擁有一○二五家工廠，是全國單一工業區廠商家數最多的工業區，但最近廠商談到事業廢棄物，卻是個個憂心忡忡。

台中工業區每天產生的事業廢棄物約五百噸，它一直由文山焚化廠處理。唯今年三月起，文山焚化廠開始管制工廠的事業廢棄物，四月間，台中市環保局更通令自八月起要求強制分類，將廢塑膠、橡膠與一般垃圾分開，不得混合清運，否則不得進焚化廠；廠商為落實分類，工廠的一角成為垃圾場，廠房面積較小的工廠，則因每天只會不斷累積又出不去的垃圾而苦不堪言。

其實，台中工業區的工廠從今年三月起，不僅是塑、橡膠的產業，因製造產品過程所產生的廢料受到影響，其他產業也因產品的包裝、打包及加工所需的塑膠料等而受到衝擊。

國際油價下跌之前，塑膠廢料可當資源回收，如今連送給回收業者也沒有人敢要，這也是廠商工廠變垃圾場的原因。目前政府雖有心拚經濟，而台中還是全國極少數擁有三座焚化爐的縣市，卻弄成廠商拚經濟，垃圾竟無處去的窘境。

（作者曾任台中市議員）