自由廣場》世衛最黑暗惡例

◎ 張武修

今年第七十屆世界衛生大會即將在幾天後開幕，慣例應提供台灣參加的觀察員邀請函逾期未給，造成我方今年無法參加世衛大會，全國焦慮氣憤，讓人遺憾；一個由全世界一九四個國家組成、關心全人類健康的衛生組織，竟淪落成衛生條件不佳的中國利用其一手扶植的幹事長操弄，真的令人匪夷所思；衛福部陳部長在高度艱難之下，毅然宣布出訪日內瓦，是困難矛盾中最正確的一步。

整個事件的前奏源於一九九七年台灣以醫療與人道為訴求，開始爭取世界衛生大會觀察員，之後每年世衛大會對中國是最大夢魘，因中國從一九七二年開始在聯合國體系內掌握麥克風和傳聲筒，以一中為口號，試圖代表台澎金馬兩千多萬人和世界一流的醫衛制度；萬萬沒想到，每年五月在日內瓦卻要受到世界各國包括美加歐日政府和國會，以及許多國際專業組織支持台灣參加的道義聲援；加上二○○三年中國在ＳＡＲＳ和流感疫情一手遮天，延誤國際疫情通報，更讓國際醫療人士不滿，也凸顯中國宣傳的「一中」口號，其實不能代表台灣。

在年年受到公開羞辱之後，中國開始私下醞釀和世衛組織簽訂密約，設法消除國際上支持台灣的聲音，自二○○五年著手將整個世衛組織與台灣的聯繫、和我國專家參與世衛專業會議都箝制入「一中備忘錄」，等到二○○六年扶植陳馮富珍擠上幹事長之後，這份不能對外公開的備忘錄，就成為中國和陳馮管控台灣的鎖鍊；沒想到，二○○九年馬政府為拉抬民意，竟就順勢掉入「一中備忘錄」的圈套，由幹事長每年五月發一張邀請函邀我衛生署長出席幾天，坐在觀察員位子上照照相和上台五分鐘作秀，偶爾也容許喊幾句台灣，應該看穿了台灣代表團愛面子、不重實質的心態；反之，中國與世衛幹事長的「一中備忘錄」也發揮全面控制台灣實質參與的功效，甚至今年世衛大會後即將下台的陳馮幹事長，還不斷幫中國張揚一中招牌，在任內對北京效忠。

不能參加世衛組織，和世界各國醫衛專家一起推動合作有益人類的醫藥發展，不僅是台灣醫療專業和民眾的損失，也是世界衛生的缺損，對全球防疫與健康都造成極大威脅，可是我們衛生部長「不吃嗟來食」的勇氣卻值得敬佩，拒絕了一中邀請函毒藥，一方面掙脫一中魔咒，也讓台灣衛生主權獲得國際認同；台灣早就夠格當作世衛組織正正當當、提供技術資源具體貢獻的合法永久會員，和世界各國一起為人類健康努力，即使礙於國際情勢先委屈擔任觀察員，至少要是所有會員支持的正式觀察員。

這次陳馮臨去創下國際衛生人道最黑暗惡例，但我們不必因此懷憂喪志，更應開始積極準備，勵精圖治，為明年和未來參與世衛的光明道路開創新局。

（作者為衛福部駐日內瓦首位代表）