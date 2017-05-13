自由廣場》又恨又愛五月天

◎ 皮諾丘

這幾年我愈來愈痛恨五月天了，大家不要誤會，我也是台灣第一天團「五月天」的歌迷，我討厭的是五月份的日子，燥熱、黏膩之餘，還收到如雪花般紛飛的稅單、信用卡帳單、小孩學校各項費用的繳費單。我拿著提款卡到超商提款繳費，小朋友一個一個跟我招手say good-bye，回家看電視打發時間，天殺的廣告時間都是母親節的廣告，於是我起身打電話預約餐廳。

四月份剛繳完七一二○元的汽車牌照稅，五月份接踵而來的是房屋稅與所得稅，今年的房屋稅稅率大幅調升，在市府官網還拍了一部短片，說了一大堆理由解釋為何要調升稅率，收到的稅款全部用在資本門，用來改善教育、交通等基本建設。我只想問一句，自己辛辛苦苦買了一棟房子，背了二十年的房貸，用來自住，為何還要大幅度調漲房屋稅？反之，那些炒房及坐擁數十筆房產的包租公、包租婆們，雖要繳交較高費率的非自住房屋稅，但跟他們炒房的差價及收到的房租比起來，根本不成比例，難怪台灣房價一直居高不下，年輕人根本買不起房子。政府打房為何不敢玩真的，其實道理很簡單，看看那些立委和政府官員們申報的個人財產清單，土地、房屋動輒好幾間，你覺得他們會跟自己過不去嗎？

統計一下自己在五月份的總支出，固定的房貸、保險、食、衣、住、行、水、電、第四台、網路費跟其他雜支，差不多四萬，房屋稅和所得稅一萬五，母親節的紅包（一包給媽媽、一包給岳母）和吃大餐的費用差不多一萬八，保守估計夯不啷噹加起來要七萬多，幸虧自己還有一點存款，不至於寅吃卯糧、坐吃山空。同時也慶幸自己，還好只生一個小孩。

身處這個不公不義、既無奈又令人喪氣的年代，幸好有五月天的歌給我們勇氣，我想點播五月天的《勇敢》，給所有在社會底層默默打拚奮鬥的艱苦人，「敢講這是失去希望的時代，敢講這是失去期待的所在…」。

衷心期待這個政府有所作為，許我們一個美好的未來，有希望、有期待，我們才敢生小孩。

（作者為國中教師）