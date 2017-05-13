自由談》台灣何時走出來？

余天清晨接到豬哥亮的電話炒高了媒體連續幾天的點擊率；某家暴兼外遇議員的八卦也成了各家媒體不得不跟的熱門新聞；而狼師大追捕，更是鋪天蓋地而來，那些遭到影射的名師們幾乎無所遁逃。新聞到了這種地步只講求溫度與速度，厚度不重要，冷掉了就沒人看。

整個社會沉浸在情緒的對抗之中，最原始的人性才是文明社會真正的主宰，講理、論辯、是非、真相，那是落伍的道德標準，如今展示肌肉與力量，在抗爭中積累政治資本，才是謀求權力、名位與財富的不二法門。基礎建設是不是前瞻不重要，能否提升中南東部的交通網絡，沒有人在乎，最重要的是，哪個政黨提出的？只要是敵對政黨的重要政策，就非誓死反對不可。

不合理的年金壓垮國家財政沒關係，拿來建設天龍國以外的國土，就必須符合成本效益，否則就是養蚊子。台灣有超過三百萬人每個月領不到三萬元，青年失業率長年居高不下，國家經濟往下走，少子化衍生超高齡社會，台灣敗象已露，現在搶救都可能來不及了，竟然還有些人霸住不合理的年金不放，連減少一點，但還是能夠維持基本生活所需，都不肯讓步。那些人想要趁國家破產之前能混就混、能撈就撈。

用更多的民主才能治療民主之病，這是民主制度自癒的基因療法，但是愈來愈失去理性對話的能力與包容，讓吞噬民主的病毒產生抗體，以致ＩＳ化與極右勢力沿著地緣政治的軸線對決，成為廿一世紀人類社會最大的變數。幸而幾隻大黑天鵝，川普已日益馴化，而英國脫歐之後，幾股重大脫歐勢力卻在近來的選舉中敗退，問題是籠罩在民粹中的台灣何時才能走出來？（蘇多）