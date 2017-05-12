《自由廣場》小英看不到的血汗護士

◎ 邱慧洳

別人上班是朝九晚五，護理人員到了五點未必能下班，有時因人力不足，假日也得出勤，不管加班或假日出勤，護理人員可依勞基法向雇主請求加班費，或依勞動部函釋選擇「擇日補休」，但有些醫院不給加班費，強制護理人員僅能補休，部分護理人員因而累積了五百小時的補休時數。這些補休時數，看得到卻吃不到，因醫院以人力不足為由，仍不斷安排這些護理人員上班，最後還不了他們補休時數，就用低廉價錢向他們買回「積欠他們的補休時數」；護理人員對此萬般不願意，卻僅能忍氣吞聲。

別人上班是朝九晚五，台灣醫院發明了獨步全球的「借休制度」，護理人員上班能否從日出上到日落，也充滿不確定性。所謂借休制度係指，如有五位護理人員照顧四十五名病人，平均一人照顧九位病人，若病人紛紛出院，導致病人人數驟減至三十五位，三十五位病人由四位護理人員照顧已足，有些醫院為了精簡人事成本，會請其中一名護理人員提早下班。護理人員若提早下班四小時，薪水仍照領，然而這「有領薪水而提早下班四小時」的時數，並非平白享受，日後仍得還給醫院，這情形，形同護理人員先跟醫院「借」時數提早休息，故稱「借休」；護理人員對此萬般不願意，但卻無計可施。

很好奇，小英總統到底有沒有在看報紙，知不知道血汗護士的亂象？更好奇，小英總統到底有沒有護理智囊團，要不然，怎麼都看不到站在護理人員這一邊的護理勞動政策？

（作者為國立台北護理健康大學通識教育中心副教授）