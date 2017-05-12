《自由廣場》衛福部可以科學一點

◎ 江河清

去年底衛生福利部預告將禁止「性傾向扭轉治療」後，受到許多反同組織積極動員、密集投訴抗議，主張同性戀可透過治療改變。因此，衛福部至今仍未正式公告實施，並打算另外召開一場專家會議，討論該治療是否具有科學根據。

世界上最大的幾個精神醫學專業組織，早在多年前就已作出同性戀不是一種疾病的結論，既然不是疾病，當然也就沒有治療的必要。

遺憾的是，不管有再多大型專業組織反對這種治療，反同人士還是大力主張這種「治療」是有效的。為了增加說服力，他們甚至會找來一些「前同志」現身說法，做為矯治同志的成功範例。

美國心理學家Lisa Diamond教授指出，這些「成功案例」其實只是強迫個人改變「行為」，避免跟同性發生親密互動，但無法真正消除內心的同性情慾。他們所謂的「治療」，只是改變表面的「行為」，而不是扭轉內在的「性向」。任何人都可能因為各種因素，「自願」改變行為、扮演特定角色，就像同志個人可能因宗教信仰或社會壓力而「自願」離開同性戀關係，甚至進入異性戀婚姻，但這不等於，在醫學上「性傾向扭轉治療」就是有效的。

事實上，目前並沒有任何具公信力的醫學證據支持「性傾向扭轉治療」是有效的，反而有更多證據顯示，性傾向扭轉治療傷害同志的精神健康。那些主張性傾向扭轉治療有效的人，根本無視科學證據，他們念茲在茲的只是保護他們的反同信仰：同志就是一種病態，所以應該被治療。

更進一步來說，「性傾向扭轉治療」的存在，不僅會傷害那些接受「治療」的同志，也會暗示社會大眾「同志有病」，加深社會偏見。衛福部應當回歸科學證據，儘速公告禁止性傾向扭轉治療，不要讓更多同志受害，尤其是青少年同志。同志需要的不是治療，而是友善的公共政策與社會環境。

（作者為American University人類學博士候選人）