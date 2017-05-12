《自由廣場》糖稅保健康

◎ 張芸甄

乳癌為國人女性癌症排名第一名，且筆者於臨床照護癌症病患，乳癌患者也是每月諮詢最多，所以在閱讀癌症相關資料並思考如何衛教乳癌患者飲食攝取時，開始找尋相關資料。德國生物學家歐圖‧沃伯格（Otto Heinrich Warburg）因發現惡性腫瘤的新陳代謝主要是依靠葡萄糖攝取，而贏得諾貝爾醫學獎。（葡萄糖是糖經過消化後，存在人體內的型式）其實，常用來偵測癌症的正子掃描（PET scan），就是測量身體哪個部位消耗最多葡萄糖。如果某個特定部位因代謝太多葡萄糖而凸顯出來，原因就很有可能是癌症。

我們食用的糖或精緻白米、麵條等高「升糖指數」食物，促使血液中葡萄糖濃度快速上升。身體立刻釋出胰島素，使葡萄糖進入細胞。胰島素分泌時，又會釋出另一種分子（類胰島素增生因子），其作用是刺激細胞生長。簡而言之，糖份能滋養組織，使它們生長更迅速。此外，胰島素和ＩＧＦ還共同擁有另一種作用：它們會促進發炎因子，發炎因子不但會刺激癌細胞生長，導致惡化、擴散，還會反過來成為腫瘤養分。

另外，近幾年有相關文獻表示，糖攝取量越多，會提高乳癌發生率及肺部轉移的機率；早期也有相關研究，把乳癌細胞注入老鼠之後，研究人員發現，當老鼠的胰島素受到糖的刺激，癌細胞對化療的反應就沒有那麼敏感。另外，糖份會增加罹患癌症、腎臟病、心臟病、糖尿病、肥胖等慢性疾病的機會，除造成醫療負擔，也影響病患生活品質。

國民健康署曾因我國肥胖比率逐漸升高，於二○○九年有立委研擬「健康促進法草案」，準備對不健康食品課「健康捐」；此觀念提出後，民意正反兩極，故目前無定案。國健署評估後認為，由於國人飲食型態和國外不同，需建立較完整的本土資料後，才能決定是否課健康捐。相關研究顯示，民眾使用糖量逐年升高，癌症和糖類有高度相關，國內目前手搖飲料店及便利商店盛行，含高糖量飲料幾乎唾手可得；根據台灣區飲料工業同業公會資料顯示，飲料銷售量於二○一七年三月高達十四．九億，故首要政策應針對民眾糖類攝取量採取一些措施，以提升國人健康生活。（作者為護理師）