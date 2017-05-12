《自由廣場》如果林奕含在美國...

◎ 鄭傑克

林奕含自殺過世剛滿兩週，在美國將近四十年擔任太空工程師的我，時常關切台灣所發生的重大案件，這兩週，此事件每天都上政論電視節目頭條，全國鬧得沸沸揚揚，一片非理性叫罵聲，指責別人，沒有反省自己；而政府（司法單位）及社會也沒有領導能力，找出解決問題的根本方法，我相信，正如林奕含生前所說的，類似此事件正在發生，而且還會繼續發生。

從法律觀點根本解決這問題，是一勞永逸之道，讓此事件不致一再發生，如再次發生，則加害人將受到嚴厲的處罰。我在美國有過四次陪審團的經驗，有一般的法律常識，足以了解，美國司法會如何處理此種事件。首先，誘姦成人並不構成刑事犯罪，因為很難證明是暴力脅迫，可能是兩廂情願、半推半就，也無法證明強姦犯罪事實。台灣十六歲以上就算成人，但台灣高中學校並沒有教你如何應付狼師，都在忙著準備升學，所以林奕含之死，學校、社會也要負一部份責任；在美國，如果你利用職權誘姦成人下屬，遭被害人舉發，不論學校、政府機關、大小公司都是有罪的，但不是刑責，是二話不說立刻下台，律師、醫師很可能被吊銷執照。這種強制執行，並不屬於司法管轄，而是叫ethic rule（職業操守規範），是美國社會或公會所訂的。雖然加害者可逃過司法處罰，但逃不過民事訴訟，如果被害人精神因此崩潰、無法正常生活，而加害者是在政府、學校機關任職，大小公司主管或本身很富有，美國律師們一定不會放過這個大好機會，大顯身手，好好表現一番，通常賠償金額會很驚人，所以名校、政府、公司會一再訓練員工，不可利用職權誘姦，連約會都要很小心，不然很可能被開除。政府、學校、公司都不願被牽連在這種事情上，如果被害人因而致死，那賠償金額又更大了，因為被害人不只是一個人，而是一家人；林奕含之死，在美國可得到巨大的賠償，而狼師又有數棟豪宅，賠償是一定拿得到的。

所以，台灣要依照美國以司法公權力、社會公義、媒體公正、理性輿論來處理林奕含之死，讓此種事件不致一再發生。我想，這也是林奕含寫遺書的目的吧！

（作者為美國台僑）