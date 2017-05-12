《自由廣場》台獨也「往內互打」？

◎ 陳茂雄

有外國觀光客說，台灣最美的就是人，事實也是如此，雖然台灣人平時對陌生人有些冷漠，但當出現災害時，救災物品多到讓政府難以處理。相對的，中國常出現奇景，發生車禍時，民眾不是救傷患，而是搶車上的物品；至於人品方面，有人說，中國人十個九個騙，一個在訓練。

依台灣人與中國人的對比，國際詐騙集團的發源地應該出現在中國才對，可是它卻出現在台灣，綠營朋友一口咬定台灣人是被中國人帶壞的，這種說法不合邏輯。

台灣為何變成詐騙集團的發源地，筆者也想不通，直到有一天分析一件家暴事件才恍然大悟。對於家暴問題，一般人都認定施暴者的精神有問題，但事實上，有很多家暴事件是受暴者太善良或太軟弱，才助長家暴事件。依此類推，多數台灣人就是太善良，才會變成詐騙集團的溫床，中國人十個九個騙，大家手段都相當高明，壓縮了詐騙集團的成長空間。

中國人個個會騙，所以多數人很難被騙，台灣人正好相反，多數人善良，因而讓少數騙子有發展的空間。事實上，政治層次也有這種問題，若有一天洪秀柱突然高喊台獨、大罵中國，立刻會變成獨派的超級明星，就算她統獨立場反覆改變了數十次，只要她變成獨派那一刻，立刻會成為獨派的巨星，台灣人不會思考態度劇變必定牽涉個人因素，不是政治立場轉變。

相對的，若是獨派的人瞬間由獨變統，不可能變成統派的巨星，因為中國人不會那麼老實，他們會認定劇烈的轉變都屬個人因素，所以不會被利用，不像台灣人那麼容易受騙。日前一個獨派社團開會時討論過，有一個團體所主張的國家定位是一場騙局，卻騙了很多人，更騙了很多錢。

依台灣人老實的個性，中國很容易瓦解台獨勢力，目前台獨可分為體制內及體制外運動，若中國派一個奸細在台灣高喊台獨，並將體制內台獨運動者抹紅，立刻會變成體制外台獨運動的大明星，還可促使台獨運動內部廝殺。（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）