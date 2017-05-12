《自由廣場》中南部根本沒有意義？

◎ 周立軒

郝龍斌竟稱，前瞻基礎建設中的軌道建設，真正有效益的只有北北基桃地區，花在中南部根本沒有意義，實在令人搖頭嘆息。看來，這個黨就算輸了幾次大選，還是如馬英九的競選標語一樣，「一路走來，始終如一」。

筆者出生於八○年代的高雄，而父親的故鄉則在彰化一個靠海的小鎮。小時候，每次只要從台北市回到這兩個稱為「故鄉」的地方，總是在心中冒出非常多的疑問︰為什麼在台北市，站在路邊的公車站牌，公車自己就會出現，而這兩個地方的公車站，彷彿路邊隨處可見的廣告招牌，僅供觀賞，站再久，公車都不見得會來？另外，像是天際線的不同，以及路邊工廠的有無，有好多好多關於台北市與台灣其他縣市的不同，是我從小問大人問到大，都不見得有答案的。

然後長大了，靠著自己蒐集資料才發現，原來這一切，都是國民黨撤退來台之後，重北輕南政策造成的畸形現象。如果說，公共建設每項都要以「經濟效益」來考量，那現在或許也不會有這麼方便的台灣高鐵與台北捷運，更不要提造成台灣長久以來南北發展不均，郝龍斌所屬的國民黨，要負很大責任，現在竟不思檢討，反而指責政府在中南部做軌道建設，是沒有經濟效益、浪費預算的。看在我們這些南部出身的民眾眼裡，只覺得中國國民黨完全沒有因敗選而深刻檢討，候選人眼中只有黨主席、沒有台灣，像這樣的政黨，還奢望要重奪政權！（作者為國會助理）

◎ 巫秉瑋

環球音樂官方YouTube頻道近日發表伍佰新歌《東石》，引發許多嘉義人在臉書轉傳，對於歌詞「哪會攏無人」、「看來看去攏無人」，似乎描述偏鄉人口外流的情形，都說「唱得好真實」。

我住在嘉義市，這十幾年來，感覺鄰近嘉義縣的人口外流真的很嚴重。

今年二月內政部公布的人口老化指數指標，「最老」縣市前三名為嘉義縣（一七七）、雲林縣（一四一．八七）與南投縣（一三九．四八）。今年一○六年度，大學學測嘉義考區只有三八九○名考生應試，而一○二年度，尚有四六四八名考生。政府公告全台生育率的數字，嘉義縣、屏東縣與基隆市是低於一的後段班，其中嘉義縣更是全台生育率最後一名。

唯一值得驕傲的是，根據營建署發布一○五年度第三季房價負擔能力指標統計成果指出，雲林縣、屏東縣、嘉義市、嘉義縣、基隆市等五個縣（市）的房價負擔能力等級，為可合理負擔程度，但這個房價負擔能力所代表的意義是「人口外流」。

所以，也難怪嘉義縣長張花冠會對中央政府生氣：建設大小眼。畢竟，嘉義縣的建設若再這樣繼續被政府漠視下去，將來只會越來越「攏無人」！ （作者從事醫療業）