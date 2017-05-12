社論》國會要監督，不要鬧劇

立法院為審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，已連續鬧了好幾天。國民黨立委為表達全力反對，花招百出，汽笛、嗩吶、聖經、金剛經等諸多道具出籠，且繼敲鑼打鼓之外，昨天還演出潑水、灑麵粉等鬧劇；這不是民主國家國會所見的冗長發言或費力把事拖（filibuster），而是台灣版的在野黨以打架、佔領主席台等癱瘓或拖延議事手法。

國會爭議的焦點，不只在僅有十一條條文的「特別條例草案」，也在前瞻基礎建設計畫本身。行政院打算以八年八千八百二十多億元經費，推動軌道、綠能、數位、水環境、城鄉等五大「前瞻基礎建設」。這一計畫，擬由政府帶動公共投資，打造未來三十年台灣整體發展所需基礎建設，並促進地方發展，扭轉區域失衡，且為經濟成長增添動力。

這種由政府主導的大建設、大投資計畫，包括台灣在內，為許多國家所常見，即使美國總統川普也宣示在這方面將有作為。基本上，這屬於積極財政政策的一環，在以數量寬鬆及低利率等貨幣政策提振經濟效用遞減的今天，不少國家正朝這一方向走。台灣以蔣經國時代的十大建設最著名，後來又有六年國建等好幾項重大公共建設投資規劃，但成效不一。南北高速公路、高速鐵路、台北捷運網也許是已見到成效的範例；但大而無當、好大喜功、規劃不當的批評與檢視，連政治強人蔣經國都難倖免。其中，六年國建計畫還被視為開啟了台灣財政赤字的大門。

政府經營事業的效率基本上較差，由政府帶動公共或基礎建設，也難脫這一本質。政府機關是服務人民的，投資或做生意不是專業本行，花別人的錢做事，又受法令諸多限制，公共建設投資計畫因此容易導致白象、蚊子工程等花費鉅額公帑資源卻少實質效益的爛攤子，各國都屢見不鮮。週日將在中國舉行的「一帶一路」高峰論壇，有二十八國元首和領導人參與，北京政府視為一大外交盛事。但有如英國「金融時報」的評論分析所指出，歐洲企業擔心由於貿易投資不平等，習近平透過中國政府及國有企業大力推動的這一跨國基礎建設計畫，可能變成「一帶一陷」，淪為浪費資源的項目，令參與者深陷其中難以脫身。

另一方面，公共基礎建設也有其必要性，有如當年蔣經國所言，有些公共建設是「今天不做，明天就會後悔」的。從國際評比看，台灣近年不論基礎建設競爭力、網路整備度都落後於鄰近的日、韓、星、港等國家地區，排名且呈逐年下降之勢。更明顯的，有如近日在相關爭議中所凸顯的，台灣發展長期南北失衡、城鄉落差至為嚴重，現狀不容持續。高雄市長陳菊的話最經典︰軌道建設多年來集中於北部，至今北部已投入一兆兩千億元、闢建十四條路網，而高雄拚了二十年才開發橘紅兩線，實不公平；所謂「中南部軌道建設沒有意義」，是「飽漢不知餓漢飢」；加強中南部建設、平衡南北，才是台灣整體邁向公平正義發展的第一步。

重大基礎建設或公共投資的基本屬性如此，為人民看守荷包、監督行政部門的國會，對前瞻基礎建設理應仔細推敲，嚴格檢視，認真審查，從條例本身到已列出的各項建設計畫都馬虎不得。

這方面，立院從三月底付委之後，先後開了六場公聽會，且結束詢答，交付聯席審查也已兩個多星期；其間還有直轄市長赴會挨打、受傷。令人不解的是，時代力量雖國會小黨，針對前瞻基礎建設也提對案；最大在野黨國民黨卻只要求退回，再放出諸多政治語言，使出各種花招，極盡鬧場之能事，企圖無限期抵制院會。相較於馬英九所提「愛台十二建設」，經費將近四兆元，國民黨當年幾乎照單全收，如今即使「為反對而反對」，嘴臉不同，卻未免相差太遠而醜陋至極。

凡公共基礎建設，必有其須受嚴格檢驗監督的必要，前瞻基礎建設也不例外。國會對於這一在民調中六成八公眾支持的建設計畫，自須負責而認真審議；至於全面抵制審查的手法，為七成五民眾所不贊同。立院就此演出的醜陋鬧劇，公眾已極厭煩，是該停止了！