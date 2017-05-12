自由談》台灣人的命也是命

台灣想出席ＷＨＡ（世界衛生大會），胖虎卻亮拳頭，逼台灣必須跪下當「九二共識」的奴才，否則不准參加。你說心眼小不小？（中央社資料照）

國文老師出題的句型若是：「看到…，就想到…」；我馬上可以造出三句。

看到民進黨，就想到恨鐵不成鋼。

看到國民黨，就想到朽木不可雕。

看到共產黨，就想到胖虎不講理。

這三句尚有後話。

再怎麼不成鋼，好歹是一塊鐵；打造的可能性還是有的。

但朽木就真的是一根爛木頭，當柴燒都嫌煙太臭。

至於胖虎，若能講道理，那也不叫胖虎了。

胖虎為何不講道理？因為他「拳頭大，心眼小」。

台灣想出席ＷＨＡ（世界衛生大會），胖虎卻亮拳頭，逼台灣必須跪下當「九二共識」的奴才，否則不准參加。你說心眼小不小？

為了爭取出席ＷＨＡ，蔡英文總統至少推特十則文。

小英其實可以再推一則：「台灣人的命也是命」。對，這話脫胎於「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）。

天涯若比鄰，世界地球村；病毒傳播快速，防疫視同作戰。

但中共作梗，刁難台灣加入世界衛生組織，台灣無法接收最新疫情，防疫遂出現缺口。

可「防疫就是救命」，倘若台灣有人因中共製造的疫情缺口而送命，這條命和這本賬，要算在中共的頭上。

ＷＨＡ的事證明，在中共眼中「台灣人的命不是命」！

是人，就該「投桃報李」，但中共卻「投桃報『仇』」。

中國每有災難，台灣的政府與民間莫不踴躍捐輸，像中國的汶川大地震就捐了七十個億；這是投之以桃。

但台灣人得到的回報，卻是中共看台灣人的命不是命；這是報之以仇。

這隻胖虎不只心眼小，簡直是沒人性；除非頭殼壞去，誰會想和沒人性的統一？

（莊榮宏）