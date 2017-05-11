《自由廣場》官方App？ 放出OpenD ata及API較實在！

◎ 莊以楷

日前看到一份內政部的App開發報告（http://mindnet.tw/talks/72），才知道原來內政部總共花了新台幣四六五六萬，開發了八十八個App，總累計下載數為一七七萬。筆者先前服務的公司，最受歡迎的單一App，Android版的下載量大概是一七七萬的二倍以上（台灣還有不少優秀的App，譬如WhosCall，光Android版就早已超過一千萬下載量），不禁跟朋友開玩笑說，經過「國家認證」，可見我們的產值至少有數千萬到上億元之譜（4656萬元乘以2+）。

舉該報告中下載量最低的兩個App來看：玉山國家公園管理處的玉山導覽系統，花了二一三萬，大約是三八七二次下載量，不禁想問，納稅人的辛苦錢這樣花合理嗎？

另外，彰化縣警察局的彰警Online花了一五二萬，大約五八九三次下載量，出於好奇，筆者實際下載並且試用Android版，我實在不太了解，萬一真的發生事故或者想舉發違規事件時，究竟有多少人會在手機一一輸入姓名、電話、Email、事件經過…等等，然後再透過App上傳照片或影音檔？非得這麼麻煩或非得這麼做不可的（強烈）理由、誘因到底是什麼？先用手機拍或錄起來，然後直接到警局報案，不會比較快或更合乎邏輯嗎？

筆者認為，政府單位最不應該做的事情，就是慷納稅人之慨。事實上，政府只需要持續地釋放出Open Data以及API（編按：共通性資料存取應用程式介面），供民眾或公司自行開發（而且早有先例，如台北公車API、財政部電子發票API等），這才是正確的方向。一來，因為是公家的資料，所以政府單位可以訂定一些規範要求任何開發者遵守，達到資訊共享或廣為傳播的目的；二來，就算不能（直接）跟下載App的user收費，但任何開發者只要做出好用、受市場歡迎的App，除了可以提高個人或公司的聲譽以外，也可以透過在App中投放廣告或其他方式（譬如：異業合作、被金主看上等）變現，獲取利潤。我想，這才能創造所謂的雙贏。

（作者為軟體工程師，新北市民）