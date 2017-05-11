《自由廣場》與法官談精神病

◎ 沈政男

北投殺女童案兇嫌龔重安，近日二審被高院判無期徒刑，與一審相同。沒判死刑是合理的，但判決理由卻越改越錯。

高院先說，「龔重安長期受幻聽、妄想、偏邏輯（不合邏輯）思考影響，情緒與行為改變，卻因欠缺病識感而未向親友求助或就醫」，後又說，「龔重安僅為處理主觀上認遭人監控、議論，未思以就醫等正常管道求助，竟選擇以殺人，藉由司法介入來處理上述壓力」，沒有自相矛盾嗎？

「沒病識感」意指不認為自己有幻聽、妄想等精神症狀，反而堅信被議論、被監控確有其事，這不只是所有精神病患的共通狀況，更是精神病的定義所在！一個「沒病識感」、不認為自己生病的人，當然不會去看病，怎麼高院會認為他能夠也應該選擇就醫，而非靠被判刑來處理精神病？

精神病患一半以上曾自傷，九成以上有抽菸習慣，他們之中，很多人本來就靠著看病吃藥以外的各種方法來處理精神病。龔重安沒就醫，而是想到藉由被判刑來處理幻聽與妄想，這是精神醫療功能不彰與社會支持網絡薄弱的表徵，怎麼把責任完全歸咎於病患本身？

一、二審判決理由的共同錯誤是，一方面認定龔重安長期罹患思覺失調症，受幻聽、妄想與偏邏輯思考影響，另一方面卻又認定其行兇時，辨識與依辨識而行為之能力絲毫未減弱，實有嚴重矛盾。在精神病患身上評估辨識能力，重點並非「能否買刀、知道逃離現場、清楚法律責任」，那是失智或智能不足才有的問題，而是應該詳查，精神病患是否因為無法辨別精神症狀真假，導致思考與行為選擇能力降低，而影響了犯案與否的決定。也可從反面來看，亦即如果龔重安沒有罹患思覺失調症，不受幻聽與妄想干擾，他會殺人嗎？

一審判決龔重安免死，理由是符合兩公約的精神障礙條款，但不可教化，二審卻認為龔重安不符合兩公約，但可教化，兩級法院的判決理由竟南轅北轍。龔重安都因罹患精神病而胡亂殺人了，還未達精神障礙嗎？精神病患最需要的是足夠的藥物治療，而不是「教化」，事實上龔重安如果及早接受藥物治療，很可能就不會殺人。一個國家未讓精神病患獲得治療，等到犯案以後再用偏頗的理由來判刑，這是醫療與司法的雙重錯誤，未來上級法院應予以改正。

（作者為精神科醫師，台中市民）