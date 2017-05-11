《自由廣場》《北社論壇》台灣需要大謀略

◎ 吳進生

台灣要加入ＷＨＡ，中國表示：沒有九二共識，沒有ＷＨＡ；台灣與世界人民，不只需要ＷＨＡ，更需要公義；如何為了公義走上世界舞台？

謀略來自勇氣：我們不是要取得富足，而是要把心態調為擁有富足。大謀略來自大勇氣，沒有勇氣沒有謀略。如八三八萬人口的以色列，亡國千年以來顛沛流離，卻復國於死海不毛之地，一九四八年在強敵環伺下建國六十九年迄今，以色列雖小，在處理與強國關係時，卻堅信以色列「不是棋子，是你的盟友」。能夠毅然存續，若非勇氣何以獲致？

今天的收穫是昨天播種的結果，台灣社會最缺乏的是勇於承諾，履行承諾的人。因此我們應該重視「勇於承諾，履行承諾」，最好由自己做起。

勇氣來自希望：大勇氣來自大希望，希望是行動力的源頭。在二戰期間，俄國有一首名為「喀秋莎」的愛情歌曲，敘述一位女孩，盼望在前線的愛人早日歸來的故事。從希望化為動力，後來進而成為「連發火箭炮」的名稱。

海倫．凱勒曾說，從來沒有一個悲觀主義者曾經發現過星宿的秘密，他們不曾航行到人煙未至的土地，更不曾為人類心靈開啟過新的道路。

一個新名詞的出現，意味著一個新時代的誕生。一個新生事物，如何被定義、看重、理解，以及被使用，也意味著一個社會文明進化程度的遲緩。語構與語意的調整，具有工具性作用的本質，是否會讓我們的社會邁向新文明腳步更趨調和，而更有節奏。

首先粉碎虛假：台灣的大謀略，首先把虛假粉碎，真理呈現，讓人民成為真正的主人，不要淪為謊言的奴隸。台灣唯一要做的事情，就是真實，真實，再真實！以科學方法、科技工具、系統行動落實。

台灣需要大謀略，不只是因為自然環境的驟變，還有國際間紛爭不斷，台海風雲詭詐；而是台灣本身也充斥著世代、族群間的矛盾，因此台灣需要大謀略，否則將難以生存。

西諺：「信心沒有行為，信心是死的。」因此，我們要以行動與希望，翻轉台灣。值得大家動腦！ （作者為台灣北社理事／國際組召集人、動腦雜誌發行人）