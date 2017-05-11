《自由廣場》力挺小英 催生反併吞法

◎ 范姜提昂

我國沒有收到ＷＨＡ邀請函，媒體報導大會還在討論中，似乎預留空間云云。算了吧！即使這次收到，不保證下次也獲邀，請乾脆擺明不在乎！

世衛組織的全球防疫網難道樂見台灣出現缺口？面對這種反人道的孤立，就說我國「被迫嚴肅考慮」是否提供防疫情報，會說不出口嗎？當然，光撂狠話成不了事，重點在拒絕一中是對的！這點，小英值得喝彩，應該力挺！核心對策則在於如何將不應該退縮、也不能退讓所造成的被孤立劣勢，轉化成戰略武器？其實，跟中國學就對了！

十二年前，中國將「反台獨」法制化，公布「反分裂國家法」，關鍵性的第八條規定：「『台獨』分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。

依照前款規定採取非和平方式及其他必要措施，由國務院、中央軍事委員會決定和組織實施，並及時向全國人民代表大會常務委員會報告。」

換言之，過去一向由中國「聽其言，觀其行」決定中國「給不給和平」；標準由中國片面認定，而是否採取非和平方式，由中國國務院及中央軍委會決定，並及時向人大常委會報告。

重點來了！我國也可以由國會制定「反併吞法」彌補現行體制於必要時，得以重新制憲之明文程序缺口，向全世界宣示主權不容侵犯。舉例：比照中國反分裂國家法的「造成或將會導致台灣從中國分裂出去的事實」，改為「造成或將會導致我國被併吞的重大事變」，包括：國際空間被壓縮到窒息，以致無法立足於世界等，得進行「同意或不同意制憲」、「更改或不更改國號、國旗、國歌」等公投。

國際空間是否窒息？是否無法立足世界？是否導致被併吞？由國會三分之二出席，三分之二通過認定。總之，中國打壓我國的程度可依據「反併吞法」決定是否啟動制憲建國工程。縮頭一刀，伸頭也是一刀！中國逼人太甚。

不必理會鳥籠公投法，依據憲法第二條主權在民，直接制定「反併吞公投」特別法。學英國，採選擇題，因為是非題容易被操作，選擇題則各自努力，可確保反映民意。

（作者為資深電子媒體工作者）