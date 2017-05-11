《自由廣場》推特內銷？ 外行！

◎ 莫子敬

針對世界衛生組織大會（ＷＨＡ）議題，聯合報在五月十日社論以「蔡政府須揚棄在野的外交戰法」(https://udn.com/news/story/7338/2453356)中提到，蔡英文總統採取了美國總統川普的發言模式，連續在「推特」上發了十篇短文，呼籲國際社會不應將台灣排除在外。此舉，固然引起一些媒體注目，但主要效果還是在「內銷」，藉以供國人相濡以沫的成分居多。

聯合報社論提及「內銷」說法可能忽略了「推特」對於美國新聞工作者的重要性。

事實上，小英採取的是相當可取和有智慧的作法，因為她以美國新聞工作者和政治人物慣用的訊息平台和傳播方式進行著重要的台美溝通。

台灣新聞工作者長期以臉書和LINE為主，進行對內與對外訊息連結和社群溝通，很少有人使用推特，這除了讓美國新聞工作者相當驚訝，也使得台灣閱聽人輕忽「推特」在社群傳播上的重要性。

作者因研究需要，曾以半年時間訪問美國近二十家重要電視台、通訊社、報社、雜誌和社群媒體高階主管，訪談過程中，清楚瞭解到「推特」一直是每一位編採人員進行組織內聯繫、組織外獲取訊息、分享新聞細節、快速發布新聞的有力和重要平台，「推特」更可達到快速轉傳目的。

可能出乎台灣閱聽人想像的是，許多美國記者的精彩評論文章或是觀點新聞，並不是出現在傳統媒體上，而是呈現在記者的「推特」上，所以完整的新聞內容，不能只看美國電視或報紙，而是必須連結「推特」一起看，才能獲得完整的資訊。

小英的「推特」並不是為了東施效顰川普，更不是為了訊息「內銷」，而是很努力的透過同溫層操作，藉由相同頻率，和美國新聞界及政治圈進行立即溝通，為台灣參與世界衛生組織大會積極發聲。

（作者為大學教師，台北市民）