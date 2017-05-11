《自由廣場》老蔣媚日談大媽

◎ 邱延譽

「中國」國民黨黨主席的選戰喧鬧至今，不見一絲黨內興革的願景，只見傷害族群的路線之爭。若是遇上仇日話題，統派就更亢奮了，而本土黨員則是人人自危。四月中，吳敦義不惜再白賊一次，也要撇清自己曾經推崇八田與一。前些日，洪秀柱南下出席基層造勢活動，也不忘怒批賴清德，說他恢復八田與一銅像的效率太快、簡直「媚日」。

洪大媽恨的是，蔣公銅像受難時無此禮遇，她當然不會承認，蔣公與八田在台灣人的心目中，早有著掠奪者與造福者的天壤之別。

若問台灣人紀念八田是媚日抑或感恩，得先看日本治台期間的功過與居心。話說，台灣現代史有黨國洗腦版與真相版兩種，統派往往選擇前者，所以相信八田在台灣的農業建設沒安好心，是為了挹注日本米糧的缺口。然而，依據農經出身、親炙史實的李登輝的說法，日本開發台灣，有其台日互濟的藍圖，且為台灣打下未來富強的基礎。連蔣介石都承認日本在台灣的建樹，一九五○年，他聘請日本「白團」來台訓練國軍將領時，曾私下稱讚日本在統治台灣時期的現代化建設，以及他們的妥善計畫與堅定毅力（見《蔣中正先生在台軍事言論集》第一輯一五四、一五五頁）。

至於是誰掠奪了台灣？千夫都指向國民黨！二次大戰將盡時，國民黨劫收價值二十億美元以上的日產，本應用於台灣戰後建設，卻運到大陸去支援國共內戰。同時，黨產啃噬台灣的國本與民脈，已是人神共知。洪秀柱那天造勢時，特意渲染日本人如何掠奪台灣的稻米、檜木等，要支持者們「記住歷史」！恐怕她的「歷史」，正是上一代人剛倒掉的洗腦水，已失去文過與抹黑的效力了吧。

最後提醒洪主席，八田與一也曾「為黨國效勞」。一九三五年，八田受福建省主席陳儀（日後的二二八屠夫）禮聘，擔任中華民國福建省顧問技師，參與該省水利灌溉設施計畫，還有海南島與東北的水利發電計畫，也是他「幹」的。你們還罵他不？

（作者曾任國家電台記者，高雄市民）