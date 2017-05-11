自由談》張志軍的羅曼蒂克消亡史

羅曼蒂克是一碗迷湯，一種虛幻的心靈感受，小資男女最愛把無病呻吟的羅曼蒂克掛在嘴邊，明明一點都不實際，卻因為含甜帶蜜，唬得愛作夢的人信以為真。

中國國台辦主任張志軍就是行銷羅曼蒂克的高手，想要籠絡台灣時，「讓利惠台」每天掛在嘴上，赴台旅客要破千萬，要大力採購台灣農產品……都是他灑下的羅曼蒂克花語，一旦發現台灣人不吃這一套，翻臉就比翻書更快。維格餅家就誤信他的承諾，營收銳減二成八，逼得董娘不顧商譽，改標賣逾期食品，維格悲歌恰如即將來台映演的中國電影《羅曼蒂克消亡史》。

讓小利圖大局，是張志軍的兩手策略，一旦讓利失靈，羅曼蒂克也幻滅後，擋擋擋，挖挖挖，就成了中國對待台灣的新兩手策略。

擋，就是不讓你走自己的路，一切要他說的才算數，這不叫霸凌，什麼叫霸凌？世界衛生、全民健康算什麼，不能服務中國政治，就不讓你呼吸，張志軍越是惡形惡狀，只會讓台灣人更加同仇敵愾。

挖，則是要鬆垮你的長城，掌握參數，飛彈就會轉彎了，老蔣就是這樣輸給老共的。就算挖牆腳失利，沾邊偷腥的台灣將領不也廢了？就算到手的只是一把爛牌，中國卻是怎麼打也穩贏不輸的。

可笑的是，中國國台辦竟然說，台灣最近諜影幢幢，一再炒作，不知是何用心？台灣人更想問的是你一再來挖牆腳，又是何用心？

兩岸局勢一向嚴峻，關鍵在於台灣不管憲法怎麼寫，沒有人對於中國有領士野心，但是中國明明不曾與台灣有任何瓜葛，卻從來不放棄領土野心。拒絕羅曼蒂克的糖衣，走自己的路，是台灣唯一的選擇。

（藍祖蔚）