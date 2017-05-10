自由廣場》官方App資安檢測，豈能就這144個？

◎ 陳立翔

新聞報導指出，清查由行政院及所屬部會機關設置的行動軟體App一四四個，有多個官方App因軟體設計不當，潛藏高度資安風險，清查結果顯示，僅二十個通過所有的弱點檢測項目，有二十三個被檢測出具有四至六個弱點，綜合評估後認為，其中九十八個具有高風險的資安弱點。

每當安裝App軟體，都會顯示應用程式存取權限，我們的個人資料也就伴隨一個簡單的安裝程式動作之間，提供給相應的軟體業者。個人資料保護法雖規範公務機關與非公務機關對於個人資料之蒐集、處理及利用，對違法使用者亦有處罰規定，然因目前網際網路發達，人手一支智慧型手機，個人資料往往就在安裝App的同時流出去。本次行政院清查的一四四個官方App中，九十八個具高風險資安弱點，資安高風險率達六十八％；換言之，我們的個人資料，幾乎可說是處於高風險曝光的危機中，若有心人士利用資安漏洞，即可能取得我們的個資及隱私，著實令人感到不安。

行政院雖說，國發會將研修行政院及所屬各機關行動化服務發展作業原則，增列官方App資安檢測規定，未來新增的官方App都要經資安檢測通過後才能上架；然而，這樣的保護仍難謂充足，除新增官方App應通過資安檢測才能上架，目前已上架者應再次全面檢視，因為根據筆者查到的資料，行政院及其所屬二級機關，二○一一至二○一六年共開發了六一二個App、下架二五七個App、線上三五五個，若加計其他四院及總統府，則「官方App」遠遠多於這次清查的一四四個，理應一併資安檢測。另外，民間App是與官方合作，或有補助關係者，亦應檢測，如此才能確保個資不外洩，隱私不外流。

（作者為警察大學法律學研究所碩士，雲林縣民）