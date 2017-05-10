自由廣場》公視通靈滿分，分級零分！

◎ 陳維寧

公視跨國合製戲劇、充滿本土文化元素的《通靈少女》，播出後成績斐然，也造就台劇史上諸多空前的格局突破與思考方向的啟發。但當身邊友人提及「此劇（神怪題材）適不適合跟國小的小孩一同觀賞」的問題時，便點出了近期新銳台劇從未有人討論過的重要問題，那就是電視特殊類型戲劇的分級問題。

目前另一系列的公視合製戲劇《植劇場》，同樣是國內傑出戲劇工作者的口碑與收視佳作。此系列於台視晚間十點首播之後，也正於公視晚間九點（與下午一點）陸續播映中。但是，系列中的殺人驚悚劇《天黑請閉眼》，同樣堂而皇之地在公視「闔家觀賞」的時段直接呈現，例如該劇最末集神秘男主角在被警察掌握嫌疑之後，當場勒斃警察的經典寫實驚悚畫面，這種無疑是限制級的鏡頭，在全劇中俯拾即是，公視卻都未做任何處理即直接播出！關於此問題，筆者曾在公視臉書粉絲團留言及發訊息詢問，卻未獲得公視任何回應。

植劇場另一部作品《積木之家》，已由公視播出預告片，將於下週同時段登場，「本節目部分內容涉及靈異、恐怖情節，請自行斟酌觀賞」，這是本劇於台視首播時的警語。當再一部無疑是限制級內容的戲劇，又要被公視這樣輕率地播出時，除了讓人感嘆播出平台如此糟蹋製作團隊的心血之外，公視帶頭破壞電視分級精神，更是令人匪夷所思！盼望藉由貴報披露此嚴重問題，並呼籲ＮＣＣ及公視當局儘速出面說明與處理！（作者為教育基金會員工）