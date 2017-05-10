自由廣場》生蠔．鯉魚．大閘蟹

要滿足口腹之欲？還是要永續生態？

◎ 郭金泉、李武忠

生蠔，是老饕心目中的美食，被譽為海中牛奶。但據外電報導，外來種生蠔大量入侵丹麥海岸，由於沒有天敵，對生態環境造成極大破壞，也把原生種生蠔擠兌死了，官方束手無策。

不只生蠔，美國的鯉魚和牛蛙、德國和英國的大閘蟹、蘇格蘭的小龍蝦等生物，也因沒有天敵而成災。美國政府有鑑於鯉魚嚴重威脅到當地生態平衡，決定斥資一八○億美元，計畫用二十五年時間建造堤壩攔住亞洲鯉魚。外來種入侵已在許多國家造成嚴重的生態環境破壞問題，值得台灣重視。

目前在台灣最需要探討的外來種生物，應屬大閘蟹（中華絨螯蟹），被從中國大陸引進，由於屬雜食性，適應能力超強，穴居習性會導致堤岸的破壞與排水系統的阻塞，尤其大閘蟹會攜帶東方肺吸蟲，進而感染哺乳類動物。美國農業部已將大閘蟹列為害蟲，全力消滅；聯合國自然保育聯盟（ＩＵＣＮ）更將其列為有害的外來入侵生物，據世界自然基金會報告指出，光在德國，大閘蟹造成的損失已高達八千萬歐元。我國保育團體一再提醒政府，開放大量引進大閘蟹養殖，不僅會影響到台灣原有毛蟹族群，也很可能為台灣生態帶來浩劫，卻無法喚起政府相關部門重視並採取積極作為，也未明令禁止，成為一顆生態未爆彈。

主管機關林務局保育科對此外來種不作為，漁業署（種苗須政府核准進口，養殖也需要領有登記證）對於國內養殖大閘蟹，則採取既不鼓勵也不禁止的消極態度，放任地方政府大力鼓勵養殖大閘蟹。但一場蘇迪勒風災，造成苗栗縣、新北市烏來區養殖池破損，大閘蟹逃逸到溪流，是否造成河川生態影響，沒人做後續追蹤。而漁業署無法防患於未然，讓大閘蟹在台灣落地生根後，才編列預算委託學者進行大閘蟹養殖集中區之流域生態系調查（點）及研究大閘蟹防治移除技術，緩不濟急！

大閘蟹究竟是可以推廣的美食？（在歐洲也開始有人嘗試捕食大閘蟹）還是破壞生態的外來物種？台灣漁政機關在做出明確界定之前，應參考國外案例，先暫停相關養殖活動並儘速做成決定才是！

（作者分別為台灣國立海洋大學教授、農經學者）