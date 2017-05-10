自由廣場》政治眼光看台股萬點

◎ 林尚榮

政黨輪替、蔡英文總統就任後，台股走勢紅火，一年多來漲了兩千多點，並觸及萬點。回想二○一六年大選前一日（元月十五日），台股收七七六二點，大跌一三二點。三天後，《新新聞》雜誌名家專欄這樣看待台股：《民進黨蔡英文上台，台股恐「坐六望五」》，預言從小英就任到一七年底，台股可能會一步步跌到六五○○點、甚至更低；倘若因國際因素致使出現反彈，八二○○點附近就有壓力了。

作者坦承自己是深藍選民，但強調周遭有偏綠的人士也在做空台股，言下是全民共識，下瀉之勢不可當。

許多投資者未必有藍綠立場，但像這位「名家」一樣，慣性用「政治眼光」看股市，而政治人物過去也喜歡用「股市上萬點」來連結其施政，三不五時就會跳針放送。

二○○六年四月，馬英九以黨主席身分表示，如果開放兩岸直航，股市萬點可期。隔年七月，馬以總統候選人身分參訪彰化某企業時，更加碼目標應放在兩萬點。

二○○八年馬執政，經濟部長尹啟銘高喊台股可上看兩萬點，但就任不到四十個營業日，指數就從高點（九三○九）跌了兩千兩百多點，跌幅為同期全球之冠，十一月更來到三九五五的低點。部分股民篤信政府而慘遭套牢，甚至自殺的個案，當時財長李述德回應，「錢是你的，你自己要做一個比較睿智的抉擇」，遭股民大張撻伐。

馬政府記取教訓，此後萬點代言留給分析師和專家。

二○一○年三月，高盛亞太首席策略分析師預言「ＥＣＦＡ利多，台股上萬點」，隔年一月一日，ＥＣＦＡ生效，《二○一一理財年鑑》大膽預言「台股黃金十年才剛起步」，呂宗耀更樂觀表示，台股從萬點起跳，指數一萬二六八二以下都是買點。但事實是，ＥＣＦＡ蜜月期的二月八日，台股來到年度最高點九二二○後就消風了，最低點是十二月的六六○九。

對於這次台股史上的第五次萬點，中央社的報導是：股民哀嚎，原來萬點會賠錢；股民對於台股上萬點罵聲連連，不但有人覺得自己的持股根本是廢物外，還有人大喊「我的虧損創新高」。

原來，萬點是不好的！

酸民背後的心態，套用元大寶華綜合經濟研究院策略分析師顏承暉的話，這波「台股的表現不是看經濟表現好不好，而是被政治等非經濟因素干擾，台灣人陷入集體性的自卑與不認同」。這不但是台股的挑戰，更是台灣的挑戰。

（作者為上市公司高階主管）