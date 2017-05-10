自由廣場》〈林保華專欄〉朝鮮握有中國什麼把柄？

在川普死盯習近平後，相信是中國準備切斷朝鮮的石油供應，才迫使金正恩暫停核試；然而金正恩不服中國的壓力，俄羅斯似乎也有意取得在朝鮮的影響力，使金正恩膽子又大起來，利用官方喉舌首次公開點名批評中國「忘恩負義」，破壞朝中關係支柱的妄動之舉，並警告可能帶來嚴重後果。文章還譏諷北京對美國卑躬屈膝，換來的卻是在韓國部署薩德，實在是一個「愚蠢巨人大笑話」！

中國外交部是有節制地回應。然而《人民日報》海外版旗下微信公眾號「俠客島」回擊說：「如果不是金日成要統一半島，半島怎麼會爆發戰爭？中國捲入其中，付出了幾十萬人的生命，引發了中美長達二十年的對抗，甚至使兩岸問題擱置至今，中國承擔了朝鮮當年『任性』與妄動的大部分成本。」這篇文章說的是事實，也第一次向國人承認韓戰是朝鮮發動的。然而這篇文章迅速被刪除，顯示中國並不想與朝鮮決裂。看來中國還有許多把柄在朝鮮手裡，一旦被爆出，也是一場核爆，可能比朝鮮的核爆還厲害。

這些把柄從遠一點來說，三、四十年以前，朝鮮在國際上還非常孤立的時候，澳門是中國默許下的朝鮮間諜中心，綁架韓國藝人案、仰光爆炸案、中東南韓客機爆炸案、印製假美鈔及洗黑錢案，中國全是直接或間接介入的幫凶，炸南韓客機的金賢姬就是在中國培訓的。這些一攤開，中國的「恐怖份子」面目無處藏身。近一點的，在六方會談中，中朝如何勾結耍弄美國也可能被公開出來。

因此，日前川普稱讚金正恩非常聰明，並表示有意與金正恩見面時，不但使他的幕僚愕然，更是嚇倒中國，怕朝鮮倒向美國，於是立即拋出所謂ＣＩＡ與南韓特工要用生化武器謀殺金正恩的案件。其中一個情節是韓國特工與殺手在中國城市見面的細節，既然是在中國，這個所謂情報當然與中國有關。金正恩被激怒，朝鮮官媒隨即痛斥美韓是「全球邪惡的淵藪」。川普拉攏金正恩的計謀被中國阻擋。

至於中國聲言擔心戰爭會有大批朝鮮難民湧向中國則是謊言。第一，朝鮮難民湧向同族的韓國是首選；第二，共軍在包圍長春時如何槍殺逃出來的饑民同胞而打死餓死幾十萬人都做得出，還擋不住非我族類的朝鮮人？

看來，中朝兩黨兩國用鮮血凝成的友誼還會保持下去，因為中國不但不會與朝鮮分道揚鑣，而且會拉住俄羅斯在朝鮮半島一起對抗美國。即使中國停止石油供應，還可以中國出錢，由俄羅斯提供石油給朝鮮，看川普奈何？（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）