自由廣場》感謝中國拒絕台灣冒充「中國台北」

◎ 蔡百銓

世界衛生大會（ＷＨＡ）今年年會已於五月九日報名截止，世界衛生組織（ＷＨＯ）在中國壓力下，未寄邀請函給我們，再度拒絕台灣冒充「中國台北」（Chinese Taipei）出席。蔡英文總統想要「維持現狀」，習近平卻不配合。筆者很感謝中國與ＷＨＯ深明大義，提醒我們，台灣本來就不是「中國台北」！很奇怪的是，有些台灣人卻如喪考妣。

台灣在醫療衛生各項指標全都名列世界前段班，ＷＨＯ理應盼望我們入會才對，台灣自己不想申請ＷＨＯ正式會籍，反而想要冒充「中國台北」擔任年會觀察員，跟馬爾他騎士團與甚麼公國的排排坐。請問，這個世界不衛生的組織召開年會，究竟有甚麼值得台灣觀察的？

台灣就是台灣。中國不允許台灣冒充中國台北，很政治正確。台灣也不應該冒充中華民國，因一九七一年中華人民共和國進入聯合國後，繼續沿用中華民國這個國號。筆者渴望中國把目前還承認中華民國的台灣友邦全部抓走，以便台灣被迫更改國號為台灣國。台灣爭取法理獨立，就這麼簡單易行。其實，所謂台獨根本就是中國國、共兩黨聯手泡製出來的。

台灣應該以台灣名義申請ＷＨＯ正式會籍。失敗就算了，沒甚麼大不了。藍營說目前兩岸關係險峻，但也有人認為，就台灣來說，現在才是台灣繼蔣經國之後，兩岸關係最美好的時光。蔣經國主張三不政策（不妥協、不接觸、不談判），他體認到距離土匪越遠越好。台灣冒充「中國台北」唾面自乾，委屈而不能求全，反而會被關進「一個中國」監獄裡，活得像李凈瑜講的「像狗一樣沒有尊嚴」。

台灣每年都要焦慮被動等候ＷＨＡ、世界民航組織等國際機構寄來信函，邀請我們擔任觀察員，或是擔任沒有發言權的啞巴客人（guest，馬英九譯為貴賓）。台灣朝野大可建立一套ＳＯＰ處理這類問題：一、民間團體隨時把握適當時機與主題，在國際媒體投書或刊登廣告，弘揚「台灣就是台灣」的真理；二、民間團體包圍外交部抗議陳情，不惜打破外交部幾塊玻璃以示憤慨；三、外交部被迫順應民情，百般無奈而以「台灣」名義申請加入國際組織。申請不論成敗，至少可讓全世界知道「台灣就是台灣，台灣不是中國台北」。

（作者為人權講師，譯有《台灣就是台灣》）