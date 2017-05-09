《自由廣場》醫殯分流，配套呢？

◎ 陳信智

「醫殯分流政策」將自今年七月起落實，未來醫院附設的殮、殯、奠、祭設施須全數退出，並禁止附設靈堂。然而，目前全台公立殯儀館僅五十四座，數量不足且分布不均，而提供太平間冰存遺體服務的醫院有一三三座，加上民眾有區域就醫的習慣，常有家屬將往生親人遺體就近安置於院內，並辦助念、追思、祝福等慰靈、奠祭儀式，免去移往公立殯儀館的舟車勞頓。

但「醫殯分流」上路後，因公立殯儀館設施服務不足，未來喪家須選擇移回自宅，或是殯葬業者的會館。如果住大廈或公寓，相關儀式會干擾鄰里；若在空地或道路搭設靈堂，則會影響都市景觀及交通；將靈位安置在殯葬業者私人會館的話，也面臨目前「台灣尚無合法會館」的問題，會館也沒有主管機關管理，不論建物安全，消費者權益均無保障，一旦發生意外，有求償無門的疑慮。

「醫殯分流」政策立意雖好，但在禁止原合法太平間作業又無力處理非法會館林立問題下，官方未能顧及喪家舉辦慰靈、奠祭的需求層面，增添民眾諸多麻煩。建議政府考量，是否有條件許可醫院太平間可設置簡易奠祭設施（牌位暫存），並積極輔導會館合法化，才是全民之福。

（作者為社會工作者，台北市民）