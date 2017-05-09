《自由廣場》英全政府讓年輕人失望了！

◎ 張世賢

美麗島電子報上週發布民調，蔡總統信任度四十．五％、不信任度四十三．八％，滿意度三十一．五％、不滿意度五十七．一％，還在低檔徘徊，不見起色；民眾對民進黨的好感度，則由去年開始執政時的五十一．八％，大幅降到三十二．九％，反感度也由二十四．七％大幅升至四十七．三％。至於國民黨的滿意度為二十三．五％，不滿意度五十二．一％，變動不大，未因民眾不滿民進黨而獲利。

這項民調指出，蔡總統和民進黨在年輕人與中間選民的滿意度下降最多，顯示英全政府執政週年的表現令人失望，連帶拖累了民進黨。這項訊息不容忽視，因為那是蔡總統和民進黨去年致勝的關鍵票源。

至今還被多數民眾唾棄的國民黨，竟敢在許多場合不斷做出荒腔走板的杯葛行動，看準的是新總統謹小慎微，缺乏魄力，林全內閣又老態龍鍾，施政未孚眾望。年來已有很多評論提出警告，蔡總統應該改弦易轍，在五二○做出果斷變革，以全新的內閣領航台灣。

沒人否認林全是很好的財稅專才，但大概很少人認為他適於擔任現階段的閣揆。台灣已經不能再躊躇蹉跎了，必須趕緊展開大刀闊斧的改革。和聲譽不佳的財金幫關係密切的林全，任用了太多藍底舊人，無法寄望他能改變「能撈就撈，能混就混」的官僚文化，要他進行積極有效的改革，也是強其所難的。況且，國民黨又在立法院進一步瘋狂使出「能擋就擋，能拖就拖」的焦土戰術了，蔡總統若再猶豫不決，台灣多數民眾將難以接受。

（作者為退休研究員，桃園市民）