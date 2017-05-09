《自由廣場》國際干預．網路戰爭．法國大選

◎ 梁崇民

全球化之影響

21世紀網路科技發展突發猛進、無遠弗屆。在全球化莫之能禦的時空背景脈絡下，媒體、選舉和政治之運作也今非昔比，出現了令人目不暇給的重大變化。此次法國總統選舉亦難免於國際干預和網路戰爭，就是一個很好的例子。

法國為世界大國，總統有很大的權力

法國是世界強權之一，不但是核武大國、聯合國安理會常任理事國之一、也是經貿大國、地緣戰略大國（領土遍佈全球）。此外，法國憲法賦予總統很大的權力，因此法國總統選舉遂成為國際社會所矚目的重大事件。

法國總統選舉為憲政制度典範

法國憲政制度採行「半總統制」（Régimes semi-présidentiels），或「雙首長制」。此一制度，歷經最近數十年多次修正，已使得「半總統制／雙首長制」日趨完善。成為全球主流憲政制度之一，為世界多國所效法。目前全球有數十個國家（包括台灣在內）皆採用此一制度。在媒體競相報導下，法國的選舉名冊登記制、匿名投票方式（一個信封、從多張候選人選票之中，挑選一張置入信封中，或投空白票）、委託投票海外屬地分時區投票等…，以往鮮為人知之事，也逐漸為人所知。

全球化影響法國總統選舉

隨著科技的發展和全球化，法國總統選舉也揭露了諸多值得研究的新議題。在以前，法國總統選舉可能只是西歐民主國家許多選舉之中的一個政治事件（法國內部片面單一的事件）。但在網路科技發達今天，法國選舉已不再侷限於本國地理疆域之內，而是國際社會的一件大事。2017年的法國總統選舉已跳脫了國內框架，而與國際因素產生了錯綜複雜的互動關係。許多國外政要甚至不惜冒著違反「政治中立、干預他國內政」的風險，介入「法國內政」。

基本價值取向，攸關歐盟存亡

基本價值取向、核心價值之爭，是影響這次法國總統選舉的關鍵因素。2017年5月7日的法國總統選舉是自由／開放，與保護／保守之爭。中間派的馬克宏主張多元文化、社會福利；瑪琳勒朋則是主張種族主義、挑撥仇恨，反移民，將外籍移民排除在外。「向前行」的馬克宏主張自由經濟、自由貿易、支持歐盟。「民族陣線」的瑪琳勒朋則是主張保護經濟、保護貿易、反對歐盟。她多次主張舉行脫歐元／脫歐盟公投，更是令歐盟領導人坐立難安。

歐美政要紛紛表態

此次法國總統選舉，不但涉及意識形態之爭，更攸關歐洲地區的安定與和平，因此各國重量級政治人物紛紛表態，干預法國總統選舉。2017年3月29日，英國正式提出脫歐申請之後，歐盟領導人非常擔心歐盟可能瓦解。如果極右派的瑪琳勒朋當選，提出法國脫歐（Frexit），歐盟必死無疑。因此在法國第一輪投票之後，無論是歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）、歐盟外交安全政策高級代表茉格里尼(Federica Mogherini)以及負責英國脫歐談判的歐盟代表／前法國農業部長巴尼耶（Michel Barnier），相繼直言支持馬克宏。其他歐美政要，包括德國總理梅克爾、義大利總理倫齊，以及美國卸任總統歐巴馬、加拿大總理杜魯道等人亦表態支持馬克宏。此一現象在歐盟史上是前所未見的，因為「不干預成員國內政」是歐盟的基本原則。但面臨生死存亡之秋，歐盟也只好將「不干預成員國內政」擺一邊，傾全力支持親歐派的馬克宏。值得注意的是：美國現任總統川普和俄羅斯總統普廷，則是選擇支持瑪琳勒朋。

電視辯論之後馬克宏擴大差距

2017年5月3日民調顯示：在法國本土12個大區之中（科西嘉島不計），馬克宏仍然在11個區遙遙領先，瑪琳勒班只贏得法國東南部的普羅旺斯一區（Provence-Alpes-Côte d’Azur）。5月3日電視辯論之後，馬克宏擴大優勢，選民支持率上升了三個百分點。瑪琳勒朋支持率則是下降了三個百分點。

君子之爭？

「君子無所爭，必也射乎！揖讓而升，下而飲，其爭也君子」是一段教科書上對理想政治的描述。但在現實生活中，往往不是如此。雙方候選人為了贏得勝選，除了凸顯自己的優點之外，也會（甚至更會）想辦法找出對方的隱私和挖掘對方弱點加以攻擊。此次法國總統選舉亦然，煙硝味十足，假消息滿天飛，謠傳甚囂塵上。2017年5月3日，電視辯論時，瑪琳勒朋背水一戰，指稱馬克宏在巴哈馬群島（Bahamas）擁有境外公司戶頭，涉嫌隱匿資產。馬克宏則是採取司法行動，反擊瑪琳勒朋公然誹謗。

媒體戰爭？

此外，馬克宏競選團隊也指責俄國媒體「衛星通訊社與廣播電台」（Sputnik）報導不實，包括：馬克宏訪問黎巴嫩募款、在巴哈馬群島擁有海外戶頭等之「假新聞」（fake news）等，並拒絕兩家俄國媒體（Sputnik和RT）的採訪。2017年5月5日俄羅斯媒體「衛星通訊社與廣播電台」（Sputnik，簡稱衛星社）駐法辦事處，則是刊登公開信，駁斥馬克宏競選團隊。

網路戰爭防不勝防？

2017年5月3日，法國週刊《被拴住的鴨子》（Canard enchaîné）在報導中指出，馬克宏競選網站曾經遭到1922次網路攻擊，其中907次來自於烏克蘭。在21世紀的今天，網路攻擊來無影去無蹤，防不勝防。在法國總統第二輪投票前一天，馬克宏競選團隊仍指責有不明駭客企圖入侵竊取資料，以及俄國媒體製造假消息。從最近幾次美、法等國的選舉可見，高科技國家試圖以各種手段干預他國內政，一個國家若無一流的網路科技和交叉查證機制，勢難確保其民主制度之運作。（作者為巴黎第一大學國際關係博士，輔仁大學教授）