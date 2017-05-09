《自由廣場》《金恒煒專欄》民視「自救會」紅不紅？

民視的所謂「小股東」現在集結成「自救會」，又在《自由時報》發了廣告；目的固然在抨擊或說打倒郭倍宏董事長的經營團隊，可是行文間又好像非得支持郭董不可！可見郭董堅護的台灣價值，已成為不能違背的天條。

首先，「自救會」承認他們與郭董「追求台灣自主目標相同」，換句話說，郭董秉持民視建台原則是無法反駁的，但他們自言反對的是「手段」；理由則在廣告文中特別用紅字標出，「以民視現在獨厚紅色背景人士所言：二○一九年獨立建國？勢將兩千三百萬台灣人民置於不可測的未來」云云。

這裡可以分疏兩點。第一，這個「紅色背景人士」，明眼人一看即知影射「政經看民視」節目來賓曹長青。問題是，曹長青剛好是「自救會」高標「民主、公平、正義」原則的典型代表人士。曹長青之所以挺身扛起反中挺台的大纛，著眼的正是民主價值。自救會把「出身中國」但名列黑名單的反共人士曹長青偷渡為「紅色背景」，為識者所不齒。只能奉勸一句：不要與五毛一般下流。

至於說曹長青在節目上「惡意抹紅股東」。要問的是，這些股東有沒有在中國做生意？有沒有仰賴中共施惠下以特權在中國大賺統戰錢？這些股東有沒有與連爺爺、紅爺爺有姻親關係？這些股東是不是想回到又藍又紅、一衣帶水的陳剛信時代？繼續傾銷電視連續劇到中國牟利？若而不然，誰能抹紅！

第二點是質疑倡言「獨立建國」會「犧牲七百萬台灣人的生命」。與中共文攻武嚇的嘴臉有何不同？從朱鎔基的「天崩地裂」到張志軍的「死路一條」，「自救會」的恫嚇口徑，是不是依然紅字當頭？

其次，「自救會」批判「郭倍宏等僅以五％的少數股權，企圖掌控民視公司」云云，也令人失笑。組成「自救會」自稱「小股東」的，難道不正是藉由「少數股票」，「企圖掌控民視」？何況，民視建台之初，即定調「股權大眾化…，不必依賴財團，任其操控」。陳剛信可能連五％的股票都沒有，為什麼卻掌控民視達二十年之久！所以重點不在股票多少，而是不甘「綠皮綠骨」斬斷陳剛信的紅藍臍帶。

「自救會」殷殷以蔡同榮創辦民視之初衷為念，且引蔡同榮的座右銘：「我在民視的股權實在微乎其微，大家推選我擔任董事長，是因為我不貪不取，又把民視經營得那麼好；不但收視率最高、利益最多，並且是最本土的電視台。」這番話完全打臉「小股東」、「自救會」外，也證實郭倍宏是蔡同榮的衣缽傳人。

民視之爭，其實是「綠皮藍骨紅心」與「綠皮綠骨」的路線之爭；是台灣主體挺得住挺不住的歷史抉擇。民視的關鍵選擇，就是台灣未來的選擇，小股東們別打盹了。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）