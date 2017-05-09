社論》一個年輕生命的凋逝

最近有一位年僅二十六歲的年輕女性，在出版一本著作的三個月後，決定結束生命。這起事件，由於其作品本身的特殊性，以及大學老師、父母、出版社就事實的逐步揭露，引發了社會高度的關注，後續效應至今仍方興未艾。

歷經十餘天的發展，這個令人惋惜的不幸，大眾已有各種角度的探討，它，包含了精神疾病、師生關係、性侵害、家庭與學校的性教育、兩性地位、補習班管理、政府的媒體政策、司法的功能等等非常多元的面向，正廣受議論。但有一些被忽略的問題，也相當值得在此刻提出來，由社會集體共同反省：我們可不可以做得更好？

這位名為林奕含的女生，生前其實遺留了許多蛛絲馬跡，都是這個社會發展到今天，尚待提升與檢討的重要課題。大約在今年二月間，由於時值大學學測成績公布，輿論、學校一窩蜂在追逐或標榜所謂的「滿級分」學生，林奕含在個人臉書上留下她高三時，也因為學測獲得「滿級分」，而被叫到校長室去接受報紙聯合採訪的不愉快經驗。由於媒體第二天的報導將其誇飾為身高一六八、校刊主編、排球隊長、文武雙全的漂亮寶貝，使其承受到龐大的同儕閒話壓力，因而下了「這是不停壓榨學生的社會」、「需要超級小孩來自慰」，以及「這是惡口、暴語」的沉重結論。

事實上，以上所描述的所有情節，不只是當事人十七、八歲時的現象，即使在現在，仍是繼續在主導社會主流價值、虛假且殘酷的行為，也就是說，台灣推動教育改革二十多年來，我們的家長、學校、媒體、社會，所應一同形塑的觀念重建，並沒有多少的進步。不論這些年來，怎麼放寬升學管道、改良教育制度、調整課綱教材，大家集體加諸於子女與學生的「期待」，仍然是這麼一元、退化與落伍。

這是一個本質問題，它反映在數據上，就是驚人的補習比率。根據教育部去年所公布的調查，全台八十七所學校近三千名學生的問卷發現，約五成高中生有補習，其中公立學校比率高於私校，學生一年的校外學習支出總額近百億（九十九．二億元），升學類的平均一人一年超過四萬元。此外，近日有立委更指出國中生有高達八十三％在補習。

升學主義所導致的補習文化，造就了補習產業比舊世代更發達。在招牌林立的補習街上，至少凸顯了幾個問題：規範這些補習班的「補習及進修教育法」有落實執行嗎？以考試與解題為導向所形成的所謂「名師」，他們的身心素質究竟如何？給學生的教育內涵又是什麼？沒有能力供給補習費的弱勢家庭孩子，他們的生存條件與環境是否更為不公與扭曲？這些疑慮，在這次的不幸事件中，似乎都已經給了我們答案。

如果再進一步細究，台灣過去的補習市場，特別是短期的文理補習班課程，不外是英數理化等科目，才具有市場需求。但是今天幾乎是無所不補，不只是任何的考試都可開創商機，甚至是任何的科目，都讓為數不少的學生與家長認為：不補，就會輸在起跑點上。考試所引導的技藝科目暫且不論，以這次在當事人書中設定的國文老師角色為例，在「大學窄門」年代的升學壓力下，國文被認為是基本能力、生活的日常，以及文學的賞析，並不構成必須課外補習的必要，何以今天人人都可以上大學，國文竟反而需要上補習班去尋找克服學習困難的解方？

如果我們翻開國文課本，以及歷屆的國文考題，立刻就能發現，某個共犯結構，讓我們的教育政策與方向出了非常大的問題，不但完全脫離土地，而且徹底脫離現實，對於許多學生來說，國文學習不再是美好的陶養，幾乎成了痛苦的枷鎖，而這一葉，可以知秋。

一個生命的凋逝，背後有太多課題需要大人們去面對並且解決，一個有情的社會，不可以船過水無痕，等事件熱潮過了，就集體恢復到無動於衷。