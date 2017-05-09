自由談》林全不如歸去，此其時矣！

民進黨第二次執政即將滿週年，完全執政的小英總統和綠委已經用掉了四分之一的任期，但是台灣人民對總體施政的期待確實有很大的失落。

小英拒絕習近平的一中「九二共識」是不能迴避的，這算不上什麼政績。反之，小英若承認了，如今在總統府內辦公的就不是蔡英文了！

林全推出的「前瞻計畫」破綻百出，不僅在立法院讓中國國民黨死而復生，最近中國共產黨不斷打壓台灣的各種惡質手段也被模糊轉移，導致台灣社會無法形成強大的共識並予以反擊。

李明哲被中共綁架，今天是第五十三天，依然音訊全無。這種可恥的恐怖手段何時才會停止？

今年台灣參與ＷＨＡ又被中國阻撓在外，張志軍昨天出言恫嚇：「台灣不接受九二共識，出席ＷＨＡ的前提和基礎不復存在。」

民進黨政府此時大可義正辭嚴回嗆「中國政府無端綁架台灣人民的行為和阻撓台灣參加ＷＨＡ，兩岸相互理性合作的前提和基礎也不復存在。」

但是，行政院長林全依舊和馬政權一樣對中國抱著一廂情願不切實際的幻想。林全日前接受彭博訪問時說：「台灣當然不反對加強跟中國的經貿關係。」

哈哈！遠離中國這個惡霸土匪政權都來不及了，還要「加強經貿關係」？小英和林全不要再騙人民，從陳水扁開始到馬英九，台灣加強和中國的經貿關係已整整十六年，台灣大多數人民的經濟狀況卻是一年不如一年！

「前瞻」花四千多億在各縣巿鋪「遊園車」軌道，能帶動國家未來什麼樣的前瞻性發展？現在可以想像出來的都是低階性的建設，又是為了土地開發，肥了營造建商！與其讓國民黨打鬧立院，國家施政不斷空轉，不如收回「前瞻」，重新規劃一個讓全民更有感的計畫。

至於當初一再被「敦請」好像非自願入閣的林全，不如重拾舊念，就隨著「前瞻」一起打包高呼不如歸去吧！（鄧蔚偉）