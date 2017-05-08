自由廣場》烏龍照片看國軍戰力「表演」

◎ 羅成志

日前國軍實施漢光演習電腦兵棋推演，部分軍事單位也配合實施戰備操演。國防部軍事發言人照例在臉書網頁公布演訓內容照片，一張陸軍四╳砲指部兩名志願役女兵戰備操演模擬固定陣地重機槍射擊，引發議論。

因這款武器射擊時後座力強大，為避免開槍時槍身震動與後座力影響精度，機槍下方腳架周圍通常需堆置沙包做為緩衝，射手以坐姿或臥姿射擊時更要與槍身保持距離，但前述照片中，機槍腳架周圍竟未堆置沙包，射手臉部竟以貼腮方式緊靠槍身後部，理應在射手身旁協助裝填彈藥的副射手，卻蹲踞在槍管旁持望遠鏡指揮射向，連彈藥箱也擺錯位置。服過兵役網友嘲諷：若射手真的開槍，可能得後送軍醫院動整形手術。

如果演習視同作戰，那麼這張照片無意間暴露久訓不戰的國軍（特別是地面部隊）平時訓練操課心態敷衍與應付了事，更嚴重的是，這張照片竟從基層連隊一路上傳到國防部，過程中無人發現照片內容錯誤，某個程度上不也凸顯國軍政戰部門處理軍聞報導素材缺乏專業素養？且長期服役的志願役軍人演訓操作武器裝備，竟比過去役期短暫的義務役軍人還生疏，豈不是讓共軍輕易窺見我國軍罩門？這是國軍轉型募兵制暴露的大問題，豈可等閒視之？

國軍各軍種兵科與政戰部門，實應對此烏龍事例深切檢討才是。

（作者曾服役於新訓單位，台中市民）