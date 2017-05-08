自由廣場》育兒津貼應全國一致

◎ 周玉娟

衛福部成立少子化辦公室，力拚生育率從千分之一．一到千分之一．六。但各縣市因預算多寡而各自為政，生育補助、育兒津貼、弱勢家庭補助、到宅坐月子服務和產檢交通費等不同調福利政策，衍生遷（寄）戶口領較優補助亂象。如果要讓年輕父母感受政府鼓勵生養決心，應該優先解決目前各地方補助不公現象。

綜觀各縣市幾乎都有發放生育補助，第一胎從六千元到三萬元不等。提供育兒津貼縣市則只有台北市、桃園市、新竹市、連江縣，上列縣市總生育率皆擠進全國前段班，然津貼額度方式亦不同。同生活在台灣這塊土地，努力生養卻不對等照顧，對提升台灣總生育率和資源經費合理分配，是一大絆腳石。

相較於一次性生育補助，每月育兒津貼和平價托育更具實質幫助和生養誘因，政府應立即召集各地方政府研議協商一致性津貼補助，整合調降一次性補助額度挹注每月常態津貼。若縣市財政有困難的，統籌由中央編列補助，讓地方催生小利提升到中央層級投資護盤，也讓新生父母得以安心在地化生養，若此可避免選舉大開舉債難兌現的政策支票，將每分錢務實花在刀口上，規劃多些有感政策，也落實社福公平正義精神。

（作者為文教工作者，台中市民）