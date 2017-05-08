自由廣場》健保卡可報稅，自然人憑證···

◎ 鍾邦友

這兩天找出許久不用的自然人憑證，準備上網申報一○五年度的綜所稅，未料憑證超過使用年限，依規定須再跑一趟戶政事務所繳交二百五十元的規費辦理展期，但在網頁的下方，又看到另一個使用健保卡及密碼報稅的選項，半信半疑地查詢相關申請方式，才發現過程反而更加便利。

當下只覺得自己像個被耍弄的冤大頭，先是八年前為了報所得稅花錢買了這張一年只用一次，如今若不再繳費便不能再使用的卡片，期間又要上網展期，現在政府卻告訴我只要使用健保卡便能完成所有的事宜，還不花半毛錢，更沒有隔幾年要展期繳費的困擾。

原本政府機關部門透過自然人憑證確認存取網際網路的使用者身分之後，便能在網路上提供諸如網路報稅、電子公路監理報繳規費、勞農保及健保網路查詢…等個人化服務，但本人高度懷疑，如果健保卡可取得這種「網路身分認證」的功能，那其他業務經由網路連結後難道不能代勞，民眾又何需花冤枉錢辦證？

未來內政部憑證管理中心是否也可以少掉辦證的製卡、展期與推廣業務，不單減少人力物力的浪費，甚至該中心亦可考慮縮編或裁併，於國於民都是好事一樁，官員們何不往這個方向思考看看？

（作者為大學兼任助理教授，高雄市民）