自由廣場》超高畫質產業策略 借鏡他山之石

◎ 何國華

一場寧靜革命即將影響到每一個閱聽人，因為超高畫質影視發展正在席捲全球。

日韓歐美等國陸續投入超高畫質節目製播，從巴西世界盃足球賽轉播，到大英國協運動會的網路IP轉播，以及超高畫質戲劇、紀錄片等多元類型節目製播，影視產業正醞釀進入新的爆發期。

台灣的鄰居—日本、南韓更是全力投入超高畫質技術和節目研發。

日本NHK講者四月二十六日於台灣公視演講時即明確指出，二○二○年七月的東京奧運將是日本4K/8K發展重要里程碑，背後的政策推手正是日本經濟產業省，目的就是要建立起日本在全球超高畫質影視產業的技術標準。

這樣的影視產業佈局和引領全球的企圖心，也反映在南韓的4K政策上，南韓繼提供有線和衛星4K實驗播出後，今年五月也將領先各國透過無線播出4K節目，南韓政府預計投資逾千億新台幣支持四台五頻的4K製播。

面對新的競爭環境，歐美日韓等國正積極儲備下一階段影視產業的躍起實力，各國暗自較勁推出策略性進階做法。台灣公視將在五月十八日的工作坊及十九日的國際研討會上，提供台灣影視業者一窺各國在超高畫質上的策略規劃和實務操作機會。

台灣公視繼邀日本公視NHK進行專家分享之後，接著邀請了美國公視KQED專家、英國公視BBC技術總監、法國公視Arte製作總監、南韓公視KBS研發經理和節目經理及中國資深製作人，分享最新的超高畫質技術和節目趨勢。

台灣影視業者將可近距離看到歐美日韓中最新的4K節目內容，同時比較各國4K製作流程，了解關鍵性的超高畫質和高畫質流程差異。

究竟超高畫質和高畫質製作流程有何不同？是更複雜？還是更簡化？這不但關係到影視產業的時間成本，也關係到前製作業和後製生產及播出成本。

南韓預計五月起無線播出4K節目，如果成真，將是全球第一個透過無線播出的國家，KBS此一現在進行式的技術優勢，將首次在台灣進行經驗分享。

借鏡他山之石，相信將有助於台灣在影視產業上的策略想像。

（作者為公視資深研究員）