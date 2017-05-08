自由廣場》食安事件眉角多 傳媒小心

◎ 黃瑞培

台中近日查獲過期肉品，因未即時公布而引發議論，有媒體以聳動標題「過期四年黑心肉品銷全台 中市府竟瞞九天」大加撻伐。

政府機關每年接獲成千上萬的食安檢舉案，其中不乏消費爭議、同業競爭甚或私人恩怨，卻必須動用公權力進行查處；尤其當各縣市紛紛提高食安檢舉獎金後，食安檢舉變本加厲，更讓衛生機關疲於奔命。可是每逢發生食安事件，總不乏民代或媒體爭相提出「官方延誤通報」的質疑，甚至藉以質疑官商關係。

食品違規態樣千奇百怪，即使同屬過期食品，可能只是無心造成的管理瑕疵，也可能涉及惡意竄改的重大犯罪，必須即時做出下架、封存等處分，甚至移送檢方偵辦。

行政機關固不宜以移送檢調做為行政怠惰的藉口，但若行政處分已足以阻止食安之持續危害，又何須要求立即公布、做出裁罰？倘非攸關公眾權益，在檢調偵辦期間就貿然公布，不僅影響後續偵辦，也徒增民眾恐慌，甚至淪為有心人的打手。

擁有司法調查權的檢調機關，對於食安案件都得花上數個月才能偵結，何況只有行政檢查權的衛生行政機關，必須在短短數天內完成清查、約談及處分，豈非強人所難？

不久前，因「戴奧辛蛋」事件引發蛋價下跌，蛋農揚言提出國賠，農委會後來對受移動管制波及的業者予以價差補償，才弭平爭議；行政處分豈可不慎？

（作者為高階醫管師、營養師，台南市民）