自由廣場》（澄社評論）CAS驗證納入戴奧辛檢測？

談食安管制架構與資訊公開

◎ 吳全峰

台灣食安管理體系在經歷多次危機後已大幅修正，並建立業者自主管理、認驗證單位稽核、政府查核檢驗之食安三級品管模式；新政府上台後，亦提出落實跨部會食安五環機制（毒物源頭控管、生產管理、加倍查驗、加重責任、全民監督）。但在看似完整之食安管理體系下，仍可能呈現管制架構過度繁雜、風險溝通機制不足等問題。

以最近戴奧辛雞蛋事件為例，食藥署主動公布驗出有毒物質並預防性下架，固值讚許；但後續因應方式之一卻是由農委會在台灣優良農產品標章（CAS）驗證中納入戴奧辛檢測項目，顯示政府對基本食安查驗與食品標章驗證之概念仍有混淆。

首先，CAS標章並非法律強制要求之驗證規範，僅由食品業者自主申請加入。因此，將戴奧辛納入CAS檢測項目僅能確保部分業者符合標準，未加入CAS業者產品之基本食安仍可能無法確保。

其次，確保基本食安為政府應負之責任，而食品標章多為基本食安以外之附加標準；換言之，市面上農產品不論是否有CAS標章，均應具備令民眾安心食用之基本食安標準，而CAS則是在基本食安標準外附加更進一步之「優良」定義。因此，農委會將戴奧辛納入CAS檢測項目並無法免除食藥署確保所有蛋類製品不含戴奧辛之責任；但可能是因為時間因素，政府在後者——確認污染來源、確保日後蛋類食品不含戴奧辛——卻較少著墨。

再以近來不肖業者將過期堅果、肉品重新打標並銷售之事件為例，政府在業者不配合查驗、約談時，往往僅能事後處罰，而無法強制業者配合，在等待正式處分期間亦無適當管道預先提供資訊（包括業者可能違法事由或應改善事項等）供民眾閱覽；也因此，主管機關與消費者間之溝通管道往往無法適當建立，消費者無法及早知悉業者違法狀況，從而必須仰賴第四權媒體以「爆料」手段做為食品安全監督機制之一，對建立透明、當責之食品安全管理體系並非正面發展。

食安管制之複雜性不可否認，但在管制架構上仍有進一步明確權責劃分、落實資訊公開之必要，否則便可能面臨治絲益棼的困境。

（作者為中央研究院法律學研究所副研究員）