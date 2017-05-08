◎ 士官30期

身為海巡人員，我驕傲；身為海巡人員，我榮耀！但澎湖海巡隊同袍對中國大陸越界漁船連開五發震撼彈，在媒體報導強調「開槍」之下，卻好像一切都變了調。

原本我認為，國家配賦海巡的槍彈「終於拿來用了」！讓多少同仁、多少長官揚眉吐氣！證明海巡不是只會灑水、海巡不是只會驅離，我們依法律比例原則，選擇發射無殺傷力的震撼彈嚇阻，我們進步了！海巡的執法權也寫上新的一頁！但一個伸張台灣海域正義的事件，中國國台辦卻要求我國應立即釋放人船，還要我們「杜絕此類事件發生」。於法於理，我們站穩在海域執法及國家安全的道理上；但國台辦卻認為「我們同屬一中，同胞何以攻擊同胞？我們相當憤慨！」這算什麼道理？自小英政府上台，中國大陸多次拒絕我方參與國際事務，已經深深打擊台灣民氣，現在又選在漁船越界被扣留之際表示甚麼「命運共同體」？

身為海巡，我累了，因為「同為中華兒女」所以不能開槍？那菲方、日方、越方若是越界我們可以開砲或開槍嗎？屆時會不會「有損國家利益」？那國家配賦我們槍和砲要幹嘛？李仲威署長，我們海巡的執法權到底在哪？海巡出路在哪？

身為海巡人員的驕傲與榮耀，前提就是：國家賦予我們合理執法權，不受政治、中方、媒體的狹隘觀念所影響。

（作者任職海巡署六總隊）