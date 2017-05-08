自由廣場》誰幫田姓承辦人平反？

「公益揭弊者保護法」可以是小英的里程碑

◎ 葛傳宇

塑化劑、黑心油、地溝油、林錫山貪污…等，這些攸關公眾利益的大案子有一個共通點，背後都有一位愛管閒事的爆料人。如果沒有他們的正義行動，哪來後續的檢調偵辦與法院審判？以最近的案子為例，立法院前秘書長林錫山勾結廠商貪污案一審重判十六年。當初那位勇於檢舉的田姓承辦人員，被遠調立法院中部辦公室成為「漸凍人」，連續三年考績乙等，升遷無望，至今尚未平反。這個案子如果發生在小英政府任內，揭弊人會受到法律保護嗎？答案是不會，因為行政部門迄今不積極立法。

馬政府時代，筆者曾代表台灣透明組織參加法務部審查「公益揭弊者保護法」的草案審查。該審查會開不下十次，歷時一年，比起現在保防法的兩、三個月匆促審查，可謂相當慎重。當時筆者根據國際立法趨勢與外國法律專家意見，曾提議該法的適用對象應該同時包括公部門與私部門之揭弊，立法才周全。法務部與部分代表以各國國情不同，台灣立法體例迥然不同於歐美，堅持公、私部門分開立法。等開完審查會，法案到了法務部長手裡，突發奇想又把公、私兩部門合併立法，這顯示高層個人意志凌駕專業法案審查。最可惜的是，由於無心整合公部門與私部門的版本，以至於草案送到行政院，就從此沒有下文。

揭弊人往往是機關內部人，某些官員擔心立法之後會變相鼓勵爆料文化，不利於機關內部和諧，另外有些人擔心會湧入大量柯╳海之類的頭痛人物，影響正常公務。先進國家的經驗顯示，立法施行後的爆料並未呈現暴增現象，更何況沒有法律保障的爆料反而容易造成政治惡鬥。

民進黨在國會掌握絕對多數，小英政府有機會為台灣的公義揭弊立下法制史上的里程碑。只要行政部門把塵封已久的法案拿出來，重新討論修正之後送請立法院審查。只有創造一個免於恐懼與報復的制度和真誠的執法，才能鼓勵更多「廖北亞」勇於出面捍衛公共利益。台灣透明組織願意跟政府合作，推薦這些爆料人打國際盃，提名他們參加國際透明組織兩年一度的全球廉潔獎（Integrity Award），讓世人看到台灣政府與人民捍衛廉潔的核心價值觀。

（作者現任台灣透明組織副執行長）